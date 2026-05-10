¡Histórico! Hansi Flick y el récord con el Barcelona que ni Pep Guardiola pudo conseguir

Jugadores del Barcelona cargan a Hansi Flick en los festejos tras conquistar LaLiga a costa del Real Madrid.

El alemán Hansi Flick se convirtió en el primer entrenador del Barcelona en ganar seis de sus primeros siete clásicos contra el Real Madrid, luego de la victoria de este domingo con la cual los blaugranas se proclamaron campeones de LaLiga de España.

De acuerdo con información de MisterChip, ni siquiera Pep Guardiola pudo conseguir este récord. El actual estratega del Manchester City ganó cinco de sus primeros siete duelos contra los merengues en el banquillo culé (2008-2012).

#OJOALDATO - Hansi Flick es el PRIMER ENTRENADOR que gana 6 de sus primeros 7 clásicos (Guardiola ganó 5 de los primeros 7).



Victorias: 6

Empates: 0

Derrotas: 1

Goles a favor: 22

Goles en contra: 11 pic.twitter.com/kMnppnXVb1 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) May 10, 2026

Todos los triunfos de Hansi Flick sobre el Real Madrid

Real Madrid 0-4 Barcelona (Jornada 11 LaLiga 2024-2025)

Real Madrid 2-5 Barcelona (Final Supercopa de España 2025)

Barcelona 3-2 Real Madrid (Final Copa del Rey 2025)

Barcelona 4-3 Real Madrid (Jornada 35 LaLiga 2024-2025)

Barcelona 3-2 Real Madrid (Final Supercopa de España 2026)

Barcelona 2-0 Real Madrid (Jornada 35 LaLiga 2025-2026)

¿Cuál fue el clásico que Flick no le ganó al Real Madrid?

Hansi Flick solamente no ganó uno de los siete clásicos contra el Real Madrid como estratega del Barcelona, duelo que terminó en derrota para los blaugranas.

El 26 de octubre del 2025, los culés sucumbieron 2-1 a manos de los merengues en el Estadio Santiago Bernabéu, en cotejo de la Jornada 10 de LaLiga en la actual Temporada 2025-2026.

A excepción de dicho clásico, Hansi Flick se ha convertido en una pesadilla para el Real Madrid, que desde la llegada del alemán al timón blaugrana ha perdido tres finales contra el Barcelona, una de Copa del Rey y dos de la Supercopa de España.

¿Cuántos trofeos tiene Hansi Flick con el Barcelona?

Hansi Flick ha ganado cinco títulos con el Barcelona desde que asumió las riendas del club en mayo del 2024.

El alemán ha conseguido dos ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey al frente del Barça , equipo al que llegó para reemplazar a Xavi Hernández.

Sin embargo, Hansi Flick no ha podido guiar al Barcelona a la conquista de la Champions League, certamen en el que los blaugranas no se coronan desde la Campaña 2014-2015, cuando eran dirigidos por Luis Enrique, actual entrenador del PSG.

EVG