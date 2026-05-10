¡CAMPEÓN! Barcelona se corona en España con triunfo en el clásico sobre el Real Madrid

Con un triunfo de 2-0 en el clásico sobre el Real Madrid, el Barcelona conquistó su vigésimo noveno título de LaLiga de España, a falta de tres jornadas para que concluya la campaña, y lo hizo frente a su afición e el Estadio Spotify Camp Nou.

Marcus Rashford y Ferran Torres fueron los autores de los goles con los que el Barça logró la victoria sobre su archirrival, que necesitaba ganar para impedir la coronación de los catalanes y mantener muy mínimas posibilidades de conseguir el trofeo, pues llegó con 11 puntos de desventaja a falta de 12 por disputarse.

🚨🇪🇸 MARCUS RASHFORD OPENS THE SCORING FOR BARCELONA! WHAT A FANTASTIC FREE KICK!



Barcelona 1-0 Real Madrid.pic.twitter.com/HVt3s3kLS9 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) May 10, 2026

Barcelona define el clásico en el primer tiempo

Marcus Rashford comenzó la fiesta blaugrana apenas a los nueve minutos de tiempo corrido, cuando anotó un espectacular golazo en el cobro de un tiro libre, con un excelso toque de derecha, para hacer inútil la estirada de Thibaut Courtois.

Ferran Torres concluyó con un fogonazo de derecha en el área una gran jugada de los culés al minuto 18, tras recibir una asistencia de lujo de Dani Olmo, para aumentar la ventaja de los de casa, cuya afición explotó de algarabía y emoción.

🚨🇪🇸 FERRAN TORRES DOUBLES THE LEAD FOR BARCELONA! WHAT A BEAUTIFUL ASSIST FROM DANI OLMO! 🤯



Barcelona 2-0 Real Madrid.pic.twitter.com/HrKPhCbPD8 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) May 10, 2026

Los dirigidos por Hansi Flick se hicieron amos del balón y del partido ante un desdibujado y desmotivado equipo merengue, que tuvo una semana más que complicada luego de la pelea entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouameni.

Raphinha regresa a las canchas con el Barcelona

El árbitro anuló un gol del inglés Jude Bellingham al minuto 63 por posición adelantada, lo que le hubiera puesto drama al encuentro. Inmediatamente después, la afición del Barcelona se puso de pie ante la entrada del brasileño Raphinha, quien no tenía actividad desde finales de marzo por una lesión en el derecho isquiotibial. Ingresó en lugar de Marcus Rashford.

Vinícius sacó un disparo de derecha al minuto 65, pero Joan García impidió la caída de su marco. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa seguían al frente en busca de acercarse en la pizarra.

Pero el Barcelona recuperó de a poco las riendas del duelo con la encomienda de conseguir el tercer gol para cerrar el cotejo.

Thibaut Courtois desvió un complicado remate del delantero polaco Robert Lewandowski al minuto 84.

EVG