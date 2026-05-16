¡Campeona! Alegna González logra récord en medio maratón del GP de Rio Maior en un podio con sabor mexicano

La mexicana Alegna González ganó el oro en el medio maratón del Gran Premio Internacional de Rio Maior.

La mexicana Alegna González conquistó la medalla de oro en el medio maratón del Gran Premio Internacional de Rio Maior, en Portugal, carrera en la que el podio fue predominantemente tricolor. González rompió el récord nacional al terminar con tiempo de 1:32:15 horas.

Además de conseguir la victoria, Alegna González también consiguió el cuarto mejor tiempo del año en esta distancia. El podio lo completaron la mexicana Ximena Serrano y la griega Antigoni Ntrismpioti.

Los atletas nacionales brillaron en la prueba olímpica de medio maratón en la competencia categoría oro de la @WorldAthletics.



Femenil

🥇 Alegna González

🥈 Ximena Serrano



Varonil

🥉 Noel Chama



👉 Los tres deportistas mantienen su concentración en el CNAR. pic.twitter.com/gOUxNudSqW — CONADE (@conadeoficial) May 16, 2026

Ximena Serrano, campeona panamericana junior en Asu 2025, cruzó la meta con tiempo de 1:35:22 horas, en tanto que Antigoni Ntrismpioti lo hizo en 1:36:33 horas.

México domina el medio maratón del GP de Rio Maior

La victoria de Alegna González no fue la única muestra del dominio mexicano en el Gran Premio Internacional en Rio Maior, Portugal, pues el cuarto y quinto lugar también fueron conseguidos por representantes nacionales.

Valeria Ortuño y Valeria Flores fueron las que se adjudicaron el cuarto y quinto sitio en la competencia en suelo lusitano, después de terminar la misma con tiempos de 1:38.14 horas y 1.40:27 horas, de manera respectiva.

México logra podio en la rama varonil

Por su parte, el mexicano Noel Chama obtuvo el tercer puesto en la rama varonil del medio maratón del Gran Premio Internacional de Rio Maior, Portugal, al detener el crono en 1:28:16 horas.

El primer y segundo lugar los consiguieron el sueco Perseus Karlstrom (1:25:27 h.) y el brasileño Matheus Correa (1:27:06 h.).

El oro ganado por Alegna González y los podios logrados por Ximena Serrano y Noel Chama son una gran motivación para los marchistas mexicanos de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana.

La competencia regional en la capital dominicana está programada para llevarse a cabo del 24 de julio al 8 de agosto.

EVG