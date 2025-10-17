Maru Campos reconoce a Alegna González como un ejemplo para los chihuahuenses

La gobernadora de Chihuahua Maru Campos expresó su agradecimiento a la marchista Alegna González Muñoz por ser un ejemplo para las y los chihuahuenses.

Maru Campos sostuvo un encuentro con la atleta originaria de ciudad Ojinaga, quien recientemente ganó medalla de plata en la categoría de Marcha 20 Kilómetros, del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

La felicitó por su disciplina, constancia y compromiso, cualidades que la han posicionado como una de las deportistas más destacadas del país.

“Muchísimas gracias por venir, por ser un ejemplo vivo de lo que puede hacer un chihuahuense, una chihuahuense en el deporte. Y todo lo que podamos hacer por ti y apoyarte, cuenta con nosotros”, expresó Maru Campos.

Maru Campos refrendó a Alegna su compromiso con las y los deportistas chihuahuenses y reiteró el respaldo de su administración para impulsar al talento local en competencias nacionales e internacionales.

La deportista agradeció a la Gobernadora por los proyectos impulsados a través del Instituto Chihuahuense del Deporte.

“Quiero agradecer porque tienen un proyecto muy bonito para los deportistas chihuahuenses y creo que ya se ha visto reflejado en estos resultados del Mundial de Tokio: las únicas dos medallas, y los dos chihuahuenses”, señaló Alegna González Muñoz, al referirse a Uziel Muñoz, quien obtuvo presea en la disciplina de Impulso de Bala.

Con un tiempo de 1:26:06 horas, Alegna González Muñoz estableció un nuevo récord americano en la especialidad.

“No nos dejan solos, siempre están al pendiente. La verdad es que eso motiva al atleta, saber que no se siente solo al llegar a una competencia, sino que tiene todo un equipo de trabajo que lo respalda, y el Estado, sobre todo”, expresó.

Con la guía de su entrenador Ignacio Zamudio, Alegna, de 26 años, continúa su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

