Caducan en Veracruz 100 kilos de oncológicos valuados en $1 millón

EL CENTRO de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa, uno de los hospitales afectados.

El Gobierno de Veracruz desechó casi 100 kilos de medicamentos oncológicos, con un valor cercano a un millón de pesos, que permitió caducar mientras se encontraban almacenados en hospitales públicos del estado, en hechos ocurridos durante el primer cuatrimestre de 2026.

Documentos oficiales del Subcomité de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) reportaron las pérdidas por 944 mil 310 pesos en insumos médicos dados de baja por pérdida de vigencia sanitaria, a pesar de la necesidad de este tipo de insumos médicos.

El Dato: EL ALMACÉN central de los Servicios de Salud de Veracruz es la instalación responsable del depósito y distribución de los medicamentos e insumos en el estado.

El caso fue desvelado a través de la filtración de los expedientes atribuidos al subcomité de Sesver, en los cuales se solicita la autorización para dar de baja 98.7 kilogramos de medicamentos vencidos para el tratamiento y combate del cáncer.

TE RECOMENDAMOS: Operaba en varios estados Oaxaca desarma red de robo a cuentahabientes

EL IMPACTO. La mayor afectación económica se registró en el Hospital Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa, mejor conocido como Cecan, localizado en Xalapa. Según el oficio identificado como SESVER/DA/SRM/DCC/008/2026, los insumos retirados en ese hospital tenían un valor de más de 929 mil pesos y un peso aproximado de 75 kilogramos, mientras que el Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón, también ubicado en la capital veracruzana, reportó un valor de 15 mil 67 pesos y un peso aproximado de 23 kilogramos.

De acuerdo con el documento, el pasado 6 de febrero de 2026 fue solicitada la baja de estos medicamentos a través de un oficio turnado por Jesús Fernández Céspedes, jefe del Departamento de Control de Calidad de Insumos de Sesver.

En la reunión participaron funcionarios estatales como la directora administrativa y presidenta del subcomité, Elizabeth Escamilla Reyes; el director de Salud Pública, Leonel Efrén Rivera Pinete, así como representantes de áreas financieras, jurídicas y administrativas de Sesver.

EL QUIEBRE. En declaraciones a Latinus, Cora de Jesús Rodríguez, vocera de las madres de niños con cáncer en Veracruz, dijo que esta acción es un “genocidio de parte del gobierno morenista que encabeza Rocío Nahle”.

Para la activista, “es triste y lamentable que Roberto Ramos Alor, extitular de Salud y coordinador estatal de IMSS-Bienestar, siga haciendo de las suyas en el sector salud y, lamentablemente, la población es la que paga sus errores”.

Añadió que en Veracruz hay un “quiebre del sector salud”, en una problemática que ha sido ignorada por la administración que encabeza Nahle García.

“Nosotros ya hemos hecho del conocimiento de la gobernadora, pero tristemente ella simplemente nos ignora, así como ignora todo lo que pasa en Veracruz”, reprobó Rodríguez.

TORRENTE DE DESECHOS. El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell, también levantó la voz y pidió que se castigue a los responsables de que los fármacos oncológicos no fueran entregados a tiempo a la población que los demanda.

Denunció que “es el testimonio de un sistema que prefirió desechar medicamentos que debieron estar en el torrente sanguíneo de un paciente y no en un inventario de desechos”.

Agregó que la titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Mariela Hernández García, “debe brindar una explicación transparente a la sociedad veracruzana sobre la grave negligencia administrativa que derivó en la caducidad de lotes de medicamentos oncológicos”.

ANTECEDENTES. Apenas el pasado mes de abril, cientos de trabajadores del sector salud de Veracruz se manifestaron y tomaron las instalaciones de hospitales en 14 municipios de la entidad, en protesta por la falta de medicamentos en las unidades médicas.

Los trabajadores sindicalizados se desplegaron de manera simultánea desde la zona norte hasta el sur del estado, abarcando 60 hospitales, más de 800 centros de salud y 11 jurisdicciones sanitarias.

Los municipios donde se reportaron manifestaciones afuera de los hospitales fueron: Xalapa, Veracruz, Orizaba, Poza Rica, Córdoba, Tantoyuca, Ixhuatlán del Sureste, Tempoal, Coatzacoalcos, Naranjos, Tlalixcoyan, Tuxpan, Martínez de la Torre y Papantla, aunque no se reportó suspensión en la atención médica que se brinda a la población.

Matilde Rincón Pérez, secretaria general de la subsección 3, pidió que se garantice el abasto de medicamentos, ya que es “triste” que los pacientes no puedan contar con sus respectivos fármacos.

“Es grave y triste para nosotros los trabajadores, porque somos los que damos la cara al paciente y, con tristeza, vemos que se van con la receta sin poder surtirla y muchos no tienen para comprar el medicamento”, declaró en esa ocasión.

Aunado a la falta de medicamentos, en diciembre del año pasado La Razón publicó que, en el Presupuesto de Egresos correspondiente a 2026, el gobierno estatal que encabeza la morenista Rocío Nahle le aplicó un recorte de siete mil 414 millones 317 mil 839 pesos al sector salud, que representa 38.7 por ciento menos en recursos que en 2025.

En lo que va del año, en reiteradas ocasiones los trabajadores del sector han señalado que no existen condiciones para laborar, ya que hay desabasto de uniformes y fallas en las instalaciones eléctricas y en la red de agua.

AUTORIDAD REINCIDENTE

No es la primera vez que sucede una situación así.

EN FEBRERO de 2017 fueron aseguradas 23 toneladas de medicamentos caducos en varios almacenes de la Secretaría de Salud local.

TAMBIÉN en enero de 2021 fue incautado un lote de fármacos caducados hallados en un terreno baldío en el municipio de Veracruz.

ACTA en la cual se asientan los importes de los medicamentos inservibles. ı Foto: Especial