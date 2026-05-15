Se coordinan contra violencia en Michoacán

Los integrantes del Gabinete de Seguridad federal, encabezado por los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunieron ayer con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y presidentes municipales, para coordinar acciones contra la violencia y la extorsión en la entidad.

La reunión tuvo como eje la coordinación entre autoridades de los tres niveles. García Harfuch destacó que la coordinación permanente con el Gobierno de Michoacán y las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia, han generado buenos resultados para bajar la incidencia delictiva en la entidad.

El Tip: En el encuentro se analizaron los resultados del Plan Michoacán desplegado tras el asesinato del alcalde de Uruapan.

“Acordamos fortalecer el trabajo operativo entre los tres órdenes de gobierno y mantener acciones conjuntas para detener a quienes generan violencia, combatir la extorsión y proteger a las familias michoacanas”, expuso.

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En reunión se detalló que el despliegue de seguridad, con siete mil efectivos de las fuerzas armadas mantienen operativos conjuntos con la Guardia Nacional, Guardia Civil y policías municipales para hacer frente a las actividades delictivas, lo que ha permitido avanzar en la disminución de homicidios, y combatir la extorsión y la impunidad. Asimismo, se adelantó que se enviarán más elementos en inteligencia para coordinar acciones con la Fiscalía General del Estado.

Ramírez Bedolla agregó que como parte de esta estrategia, en Michoacán hay un descenso sostenido de homicidios dolosos desde el 2021 a la fecha, registrándose en abril de este año la menor cantidad de víctimas con 72 casos, además de que el estado se colocó en el primer lugar nacional en la lucha contra la impunidad.