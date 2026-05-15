Oaxaca desarma red de robo a cuentahabientes

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desarticuló una red delictiva dedicada al robo violento de cuentahabientes que operaba en diversas entidades del país y cuyo líder laboraba en el Centro de Inteligencia y Monitoreo Banamex, en la sede central de la Ciudad de México.

En entrevista con La Razón, el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que el pasado 29 de abril, en Oaxaca de Juárez, fue robada una suma aproximada de tres millones 600 mil pesos.

A partir de ese momento se realizaron trabajos especializados de inteligencia criminal, análisis tecnológico e intercambio de información interinstitucional, logrando la detención de cinco personas en Puebla, vinculadas con el asalto.

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El Dato: EL HURTO más reciente del grupo ocurrió el pasado 29 de abril, cuando un trabajador del DIF Oaxaca retiró alrededor de 3.6 millones de pesos destinados al pago de nómina.

Las diligencias ministeriales permitieron establecer que los integrantes de la célula delictiva arribaron a Oaxaca un día antes de cometer el robo y se hospedaron en un hotel del Centro Histórico, desde donde coordinaron la logística del ataque.

El fiscal Rodríguez Alamilla indicó que, de acuerdo con las investigaciones, esta célula criminal mantenía un esquema de operación coordinado para identificar, seguir y despojar violentamente a cuentahabientes tras realizar movimientos bancarios de alto valor, gracias a la ayuda del líder, identificado con las iniciales A.M.S.R., desde el centro de Inteligencia y monitoreo de la capital del país, desde donde presuntamente obtenía y facilitaba información estratégica para la comisión de los delitos.

“Ya al momento de empezar a identificar a este líder, y ahí sí ya con temas de inteligencia y de la propia telefonía, logramos establecer y observar una serie de imágenes que tenían sus equipos los detenidos y en una de ellas nos llamó muchísimo la atención que es una imagen en la cual se puede observar, al interior del banco, la víctima y el cajero”, expuso el funcionario.

“A partir de ahí escaló la investigación, porque empezamos a pedir información al propio banco, y pues pudimos identificar, y también con los datos que nos ofreció el propio banco, que era una persona que trabajaba justamente para el banco, pero no en Oaxaca, sino es una persona que trabaja desde oficinas centrales en un área que le llaman área de inteligencia y monitoreo, que está en la Ciudad de México, y que tenía acceso justamente a las cámaras del estado de Oaxaca, las sucursales del estado de Oaxaca, pero no nada más de Oaxaca, sino de gran parte del país”, detalló.

El fiscal dijo que este grupo criminal habría participado en diversos robos cometidos en Veracruz, Puebla, Estado de México y Aguascalientes, además de Oaxaca, por lo que la FGEO dio vista formal a las fiscalías de dichas entidades, con el fin de fortalecer las líneas de investigación.

Agregó que la Fiscalía de Oaxaca ya compartió la información con otras fiscalías estatales sobre el modo de operar de los delincuentes detenidos, para corroborar si existen antecedentes de robos similares.