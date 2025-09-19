¡Histórica! Alegna González gana medalla de plata en marcha de 20 km en Mundial de atletismo

Alegna González conquistó la plata en la marcha de 20 kilómetros en el Mundial de atletismo en Tokio.

La mexicana Alegna González hizo historia al conquistar la medalla de plata en la marcha de 20 kilómetros en el Campeonato Mundial de atletismo que se lleva a cabo en Tokio, Japón.

La originaria de Ojinaga, Chihuahua, se subió al podio después de terminar en el segundo lugar con tiempo de 1:26:06, apenas superada por la española María Pérez, quien se llevó el oro tras detener el cronómetro en 1:25:54. El bronce lo obtuvo la japonesa Nanako Fujii (1:26:18).

Medalla de plata!! 🥈🇲🇽



Subcampeona mundial!



Alegna González🇲🇽 llega en segundo lugar en los 20km Marcha del Campeonato Mundial de Atletismo. Registró un tiempo de 1:26:06, el cual es récord americano.



Primera medalla mundial para Alegna, una de las atletas más constantes de… pic.twitter.com/ALoCQBxR6Q — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 19, 2025

Con su tiempo de 1:26:06, Alegna González hizo historia al imponer récord mexicano y del continente americano en la marcha de 20 kilómetros de un Campeonato Mundial de atletismo.

Alegna González pelea por el oro en 20 km de marcha

La mexicana Alegna González era una de las favoritas a subirse al podio en los 20 kilómetros de marcha en el Mundial de atletismo en Japón y demostró esa condición desde el inicio de la competencia.

La chihuahuense se mantuvo en el grupo líder todo el tiempo e inclusive en el kilómetro 13 tomó la delantera al desplazar a la peruana Kimberly García.

Conforme avanzaron los metros y la prueba, Alegna González fue rebasada por la española María Pérez (segunda en el ranking mundial), quien ya no perdió el sitio de honor.

¡Plata para México🥈🇲🇽!



Alegna González 🇲🇽 es subcampeona del mundo 🌍 en los 20km marcha🚶‍♀️



Impone nuevo récord mexicano y del continente con 1:26:06 ⏱️👏❤️ pic.twitter.com/1dYOuizy5L — Fan de México🇲🇽🔜LA2028🇺🇸 (@MLosAngeles2028) September 20, 2025

Alegna González tiene su revancha en el Mundial de atletismo

La mexicana Alegna González tuvo un momento muy dulce este viernes con la conquista del metal plateado en el Campeonato Mundial de atletismo con sede en Tokio.

La atleta de 26 años de edad vivió un amargo momento en la primera semana de la competencia luego de que un problema estomacal le impidió participar en la prueba de los 35 kilómetros de marcha.

Alegna González gana segunda medalla para México en el Mundial de Atletismo

Con su presea de plata, la chihuahuense Alegna González consiguió la segunda medalla para México en el Campeonato Mundial de atletismo que se desarrolla en Tokio, Japón.

El primer metal para la delegación tricolor en el certamen que se efectúa en la capital nipone lo obtuvo el también chihuahuense Uziel Muñoz, quien de igual manera se colgó la plata al terminar segundo en lanzamiento de bala.

EVG