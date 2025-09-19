Ella es Mélanie Da Cruz, la hermosa exesposa de Anthony Martial con quien tuvo un hijo

Mélanie Da Cruz es una influencer francesa de 34 años que tuvo una larga relación amorosa con el nuevo jugador del Monterrey, Anthony Martial; además, durante su etapa como marido y mujer tuvieron un hijo al que llamaron Swan.

Da Cruz y Martial anunciaron el nacimiento de su primer hijo en julio de 2018; un año después contrajeron matrimonio y en marzo de 2022 anunciaron su divorcio a través de sus redes sociales. Durante los siete años que duró la relación, la modelo francesa tuvo algunos problemas con la expareja del futbolista en ese momento.

En ocasiones, tanto Melanie Da Cruz como Anthony Martial compartían imágenes juntos en sus redes sociales, ya sea pasando tiempo de calidad cuando el delantero estaba de vacaciones o acompañando a su expareja en sus partidos con el Manchester United.

¿Quién es la actual pareja de Anthony Martial?

Anthony Martial comparte en redes sociales algunas imágenes de su aventura como futbolista profesional; cuando estaba con Melanie Da Cruz, publicaba los momentos con ella, pero actualmente no tiene ni una fotografía en su cuenta de Instagram con su nueva pareja, aunque sí la etiqueta en sus publicaciones.

En junio de este año, el delantero francés anunció la llegada de su tercer hijo con su actual esposa, quien en redes sociales está como Samantha; sin embargo, ella no comparte imágenes de su rostro y tiene una cuenta privada en Instagram.

Samantha Martial tiene algunos recuerdos de la llegada de su hija con Anthony Martial; además, ella fue pieza clave para que el francés llegara al Monterrey, ya que habla muy bien el español y ayudó a las negociaciones de los regiomontanos con su esposo.

¿Qué hace actualmente Melanie Da Cruz, la exesposa de Anthony Martial?

Después de terminar su relación amorosa con Anthony Martial, Melanie Da Cruz empezó a estar en más proyectos televisivos, pues en 2020 formó parte de Los Marselleses y El Resto del Mundo 5, un reality show francés en el que formó parte.

Además, comenzó a enfocarse también en sus redes sociales, creando contenido para la plataforma de TikTok y subiendo lo que ocurre en su vida personal en su cuenta de Instagram, red social en la que la encuentras como @melaniedvcruz, donde sus seguidores se pueden enterar del día a día de la modelo.

