¡OFICIAL! Rayados de Monterrey anuncia a Anthony Martial como su nuevo delantero

Rayados de Monterrey anuncia a Anthony Martial como su nuevo jugador para la Liga MX

De manera oficial los Rayados de Monterrey anunciaron al delantero francés Anthony Martial como su nuevo jugador para la Liga MX. Con un mensaje en redes, el cuadro regio presentó a su bomba para el Apertura 2025.

“Versatilidad. Técnica. Velocidad. Experiencia. Anthony Martial llega a La Pandilla como anotador de más de 100 goles y multicampeón. Bienvenue, Anthony”, fue el mensaje con el que le dieron la bienvenida.

Anthony Martial, quien ahora juega en Rayados, viene directamente del futbol europeo a Monterrey en transferencia definitiva y con un contrato hasta 2027, con opción a un año más. El delantero francés era opción también para los Pumas de la UNAM, pero La Pandilla le ganó a los felinos.

¿Quién es Anthony Martial, nuevo jugador de Rayados?

Anthony Martial nació en Massy, Francia, y debutó profesionalmente a los 17 años con el Olympique Lyon en 2013. Después pasó al AS Mónaco en el mismo año. En el cuadro del Principado jugó 70 partidos y anotó 15 goles.

Siendo uno de los delanteros franceses más destacados de su generación, Martial pasó en 2015 al Manchester United de Inglaterra, uno de los clubes más importantes del mundo, con el que disputó 317 partidos, marcó 90 goles y ganó varios títulos.

En los Diablos Rojos, Anthony Martial conquistó la UEFA Europa League (2016-17), la FA Cup (2015-2016 y 2023-24), la EFL Cup (2016-2017 y 2022-23) y la FA Community Shield (2016).

En el año en el que llegó al Manchester United el delantero fue condecorado con el premio Golden Boy, el cual reconoce al mejor futbolista joven de Europa, uniéndose a una lista histórica de estrellas mundiales como Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fábregas, Sergio Agüero, Mario Götze, Paul Pogba, Kilian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Lamine Yamal, entre otros.

Estuvo muchos años con el United, pero en 2022 fue cedido al Sevilla de España, donde alineó en 12 partidos y después siguió su carrera en Grecia con el AEK Atenas, donde sumó 24 partidos, 9 goles y dos asistencias durante la temporada 2024-2025.

Anthony Martial jugó con los representativos de Francia desde las selecciones menores, teniendo participación con las Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-21. Ganó la Euro Sub-16 en 2013. Con la Selección Mayor de Francia ha disputado 30 partidos y anotado 2 goles. Fue campeón de la UEFA Nations League en 2020-21 y subcampeón de la Euro 2016.

aar