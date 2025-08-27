El terrible problema que sufre Monterrey de cara al Mundial del 2026 y la FIFA está muy preocupada

México ya tiene a sus tres sedes designadas para la Copa del Mundo 2026, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; sin embargo, las alarmas en la FIFA se encendieron por un terrible problema que sufre la ciudad de Nuevo León para la próxima edición del Mundial.

Con información de Marca y ABC Noticias, existe una preocupación por parte de los organizadores por la escasa capacidad hotelera que hay en la Sultana del Norte, y más en la ciudad de Monterrey, donde se encuentra el Estadio BBVA, una de las sedes del Mundial.

Las mismas fuentes antes señaladas aseguran que, gracias a una investigación, Monterrey tiene prevista la llegada de alrededor de 400 mil personas para los cuatro juegos que se disputarán en la cancha del Gigante de Acero; sin embargo, la ciudad estaría escasa de hospedaje para esas fechas.

Abro hilo con las mejores fotos que he tomado del Estadio BBVA y sus justificaciones 🏟️📸 pic.twitter.com/oNfy2A2ijY — Dro (@droespino) August 2, 2025

¿Qué realizará Monterrey para recibir a los miles de aficionados en 2026?

Las mismas fuentes antes mencionadas señalaron que Monterrey carece de una buena infraestructura de hospedaje tradicional, es decir, hoteles comerciales, así que están en busca de la solución para cubrir la demanda de turistas que asistan para el Mundial 2026.

Una de las primeras ideas es usar el servicio de Airbnb para que sea una llegada segura para los fanáticos, ya que la ciudad de los Rayados y los Tigres, junto a las zonas aledañas como Guadalupe, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, cuentan con un total de 17,500 habitaciones.

Sin embargo, para las fechas de la Copa del Mundo 2026, se espera que el número de habitaciones ascienda a 18,500; lamentablemente, esta cifra no cubre ni el 25 por ciento de lo que se necesita, y se está esperando que cinco personas se queden en el mismo cuarto de hotel.

¡YA HAY FECHAS PARA EL REPECHAJE MUNDIALISTA EN NUEVO LEÓN!



El jueves 26 y domingo 29 de marzo tenemos cita en el Estadio BBVA en Guadalupe para mostrarle al MUNDO la manera en la que se vive el fútbol al estilo neoleonés.



6 JUEGOS MUNDIALISTAS EN NUESTRO ESTADO, PAPÁ. PONTE… pic.twitter.com/hAoMdkhTWl — Samuel García (@samuel_garcias) August 27, 2025

¿Cuándo será el primer partido de la Copa del Mundo 2026 en Monterrey?

La Copa del Mundo 2026 iniciará el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca entre la Selección Mexicana y uno de sus rivales del Grupo A, mientras que el primer partido del Estadio BBVA en el torneo de la FIFA será el 14 del mismo mes.

Las selecciones que se enfrentarán en la cancha del Gigante de Acero serán dos que pertenezcan al Grupo F y este encuentro será el número 12 del certamen mundial.

El segundo partido igual será del sector F el 20 de junio, el tercero será del Grupo A el 24 del mismo mes y el Estadio BBVA terminará su participación el 29 de junio con un partido de la ronda de 32 equipos.

DCO