Sorteo del Mundial 2026 será en el Kennedy Center, de Washington DC, el 5 de diciembre, confirma Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, informó que el sorteo del Mundial 2026 se realizará en el Kennedy Center, de Washington DC, el 5 de diciembre.

“Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante”, dijo Trump ante los medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en donde se encontraba Infantino, manda más del ente rector del deporte a nivel global.

La Copa del Mundo 2026 se realiza en México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración del torneo será en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y el certamen comprende del 11 de junio al 19 de julio, siendo la primera vez que se realiza un Mundial de 48 equipos.

Donald Trump anuncia que el sorteo de grupos del Mundial será en el Kennedy Center de Washington DC el 5 de diciembre. pic.twitter.com/zRaX8J9hB5 — Alberto Lati (@albertolati) August 22, 2025

El anuncio de la sede para el sorteo del Mundial 2026 sorprende, pues se había dicho que sería nada menos que Las Vegas, Nevada, y en específico la famosa “Las Vegas Sphere”, uno de los recintos de entretenimiento más modernos del mundo.

En este inmueble, entre otras cosas, se han realizado funciones de la UFC, conciertos, experiencias inversivas, etc, siendo su fachada incluso utilizada para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, cuando los pilotos pasan junto a The Sphere.

Será el 5 de diciembre cuando se conozca el rumbo de las selecciones invitadas al Mundial 2026, que está extendido a 48 selecciones y con tres países sede.

Cada vez falta menos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá ı Foto: X @MexicoCity26

México recibe por tercera vez la Copa del Mundo

México recibió la oportunidad de albergar una Copa del Mundo por tercera ocasión en su historia, las primeras dos fueron en solitario en 1970 y 1986, sin embargo esta vez lo harán junto a Estados Unidos y Canadá.

Afortunadamente, la Selección Mexicana será la encargada de recibir el primer partido del certamen organizado por la FIFA en la cancha del Estadio Azteca , para que el Coloso de Santa Úrsula sea el primer recinto en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo.

Este encuentro se llevará a cabo el 11 de junio de 2026 y el mismo día se jugará el encuentro entre las otras dos selecciones del Grupo A en el Estadio AKRON.

México es un país de tradición e historia en los Mundiales, pues en 1970 el Estadio Azteca vio coronarse a Pelé y una de las mejores Selecciones Brasileñas. Mientras que 1986 se levantó la figura inmortal de Diego Armando Maradona, con el mejor gol anotado en una Copa del Mundo y la Mano de Dios.

aar