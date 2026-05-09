Triple A anuncia que Triplemanía será un evento de dos noches por primera vez en la historia de la empresa

Desde que la World Wrestling Entertainment (WWE) compró a la Triple A, han implementado varias ideas para darle más espectáculo a los aficionados mexicanos y en esta ocasión decidieron hacer más grande el evento más importante de la empresa azteca.

A cuatro meses de que se lleve a cabo Triplemanía 34, este sábado se anunció que el evento de lucha libre se festejará por primera vez en la historia en dos noches. Será el viernes 11 de septiembre y el domingo 13 del mismo mes cuando veamos a los mejores luchadores de la WWE y la Triple A enfrentarse arriba del ring.

TRIPLEMANÍA por primera ocasión será un evento de DOS NOCHES 💥



11 y 13 de septiembre de 2026



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Undertaker es la mente maestra detrás del espectáculo de Triple A

En cuanto la WWE compró la Triple A, se anunció que el Undertaker, una leyenda de la empresa estadounidense, se haría cargo del entretenimiento en la lucha libre de nuestro país y para muchos aficionados mexicanos no ha defraudado.

Este año, la Triple A tendrá dos grandes eventos que llaman la atención de los fans; el primero será el 30 de mayo, cuando se lleve a cabo “La Noche de los Grandes” en Monterrey, donde el Grande Americano y el Original Grande Americano se enfrentarán en una lucha máscara contra máscara.

Mientras que el segundo y más llamativo evento del año será Triplemanía 34, en el que podríamos tener grandes enfrentamientos y la aparición de grandes luchadores tanto mexicanos como estadounidenses.

The intensity level has picked up, the contract is signed, and the countdown is on!



Mask vs. Mask will take place May 30th at Noche de Los Grandes in Monterrey. pic.twitter.com/7SpyrVlTqo — Undertaker (@undertaker) May 3, 2026

La cartelera para Triplemanía 34 se irá dando a conocer

Este sábado solo se dio a conocer que Triplemanía 34 se celebrará en dos noches para un mayor espectáculo para la afición mexicana, aunque aún no se saben cuáles serán las luchas que tendremos en el evento.

Lo único que se puede esperar es que tengamos a luchadores como Penta Zero Miedo, Dominik Mysterio, el Grande Americano, Octagon Jr. y algunas luchadoras como La Catalina, Stephanie Vaquer o Liv Morgan.

Sin embargo, esa información se conocerá conforme se acerque la fecha de Triplemanía 34, aunque se espera que sea un gran evento que se disputará en la Ciudad de México el domingo 13 de septiembre y el primer día aún queda pendiente el recinto.

DCO