El ‘Original’ Grande Americano ataca al comediante Ojitos de Huevo y lo tira sin piedad al piso (VIDEO)

La Triple A sigue enamorando a sus fanáticos con los tremendos segmentos que regalan en cada función de la empresa mexicana y en esta ocasión El ‘Original’ Grande Americano atacó a Ojitos de Huevo, quien se encontraba en la primera fila.

Andrea Bazarte, la presentadora del programa, entrevistó a las personalidades que asistieron a presenciar la cartelera, en las que se encontraban la cantante Litzy y el comediante mexicano.

Ojitos de Huevo tuvo su intervención en el micrófono del evento y, antes de terminar, El ‘Original’ Grande Americano llegó a donde se encontraba, lo tomó de la playera y lo sacó de las gradas para tirarlo al piso, además de tomarlo del pie y hacerle una llave, aunque la conductora del programa cacheteó al luchador para que lo dejara en paz.

¡Nadie toca a Ojitos de Huevo y mucho menos a Andrea! 💥👊 #AAAenFOX pic.twitter.com/qTomQXxvCI — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) April 12, 2026

El Grande Americano sale a salvar a Andrea Bazarte

En cuanto El ‘Original’ Grande Americano comenzó a atacar a Ojitos de Huevo por sus comentarios, Andrea Bazarte decidió cachetear al luchador de la Triple A, aunque fue un pésimo error, pues él mismo comenzó a intimidarla por el acto que había hecho.

En cuanto estaba cerca de acorralarla, apareció El Grande Americano para defender a la conductora de Triple A; se empezaron a agarrar a golpes y al final todo quedó en que iban a tener una pelea máscara contra máscara.

Desde la compra de Triple A por parte de la WWE, el entretenimiento ha mejorado bastante en la empresa mexicana, por lo que la afición voltea a ver los eventos porque unen a los luchadores mexicanos con los estadounidenses.

El Grande Americano se hartó de 'El Chaparro' y lo ha retado oficialmente a una lucha de máscara contra máscara 🤯 #AAAenFOX pic.twitter.com/qv7lsuq0Vb — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) April 12, 2026

En la misma noche Penta Zero Miedo retuvo su título de campeón intercontinental

Después del altercado entre los dos enmascarados, llegó el momento de ver la lucha que todos estaban esperando, la de Penta Zero Miedo contra El Hijo del Vikingo, en la que el Campeonato Intercontinental de la WWE estaba en juego.

Al final, el oriundo de Ecatepec de Morelos, Estado de México, se llevó la victoria sobre su rival; con un ‘Mexican Destroyer’ dejó al Hijo del Vikingo sin respuesta y logró que el referí concluyera la cuenta de tres para retener el cinturón de cara a Wrestlemania.

Será el próximo fin de semana cuando veamos a Penta Zero Miedo subirse al ring para participar en Wrestlemania, evento que se va a llevar a cabo en Las Vegas, donde se pondrá en juego el Campeonato Intercontinental de la WWE entre Je’Von Evans, Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev y Rey Mysterio, todos en busca de quitarle el cetro a Penta.

DCO