¡Imágenes sensibles! Réferi se convulsiona en plena función de lucha libre y uno de los gladiadores lo patea (VIDEO)

Un hecho lamentable se vivió en una función de lucha libre de la empresa Ohio Valley Wrestling (OVW), luego de que un réferi, identificado como Dallas Edwards, sufrió convulsiones después de que el gladiador Brendan Balling impactó contra él tras realizar un lance. El hecho ocurrió en Louisville, Kentucky.

El golpe recibido por el luchador provocó que la cabeza del réferi azotara contra la lona, y momentos después comenzó a sufrir convulsiones, lo cual pasó desapercibido para los luchadores, e incluso el otro esteta, Tony Evans, lo hizo a un lado, primero con sus manos y posteriormente con una patada.

Esto es vergonzoso. Un árbitro de OVW recibe un golpe y convulsiona en el centro del cuadrilátero. El combate sigue y nadie le ayuda. Le echan a patadas del ring. Su mujer ha pedido que “recen por él”.



Lamentable. Deberían condenar a todos los implicados. pic.twitter.com/ue1ftGgiwX — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) March 13, 2026

La lucha se detuvo después de unos minutos y el personal médico ingresó al ring para atender al réferi. La indiferencia de los luchadores generó molestia y consternación entre los asistentes al evento de la OVW y los aficionados que seguían la transmisión del mismo en redes sociales.

¿Qué le pasó al réferi que se convulsionó en una función de lucha libre?

Reportes locales indican que el réferi Dallas Edwards sufrió un traumatismo craneoencefálico significativo y síntomas similares a convulsiones, motivo por el cual fue trasladado de emergencia al hospital.

Horas después de haber ingresado al nosocomio, se dio a conocer que el réferi se encuentra estable y consciente.

“Por favor, tengan presente a Dallas al comenzar el día. No voy a dar más información por ahora, excepto a quienes ya lo saben, pero anoche sufrió una lesión cerebral que está siendo monitoreada y seguirá siéndolo por los médicos”, compartió en un comunicado una mujer que se identificó como la esposa de Dallas Edwards.

Luchador asegura que fue un accidente lo ocurrido con el réferi

Brendad Balling, el luchador que golpeó al referí Dallas Edwards, ofreció disculpas por lo sucedido con un mensaje en su perfil de Facebook, y le deseó una pronta recuperación al árbitro.

“Mis oraciones están con Dallas. No solo es uno de los mejores réferis que he tenido, sino también una de las mejores personas que he conocido durante mi tiempo en OVW. Obviamente fue un accidente, pero me siento fatal por todo. Dallas volverá mejor que nunca, y yo también. Gracias a todos”, fue el mensaje que compartió el luchador.

EVG