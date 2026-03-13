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¡OFICIAL! Marcel Ruiz se pierde el Mundial 2026 tras su lesión con Toluca en la Concacaf Champions Cup

El Toluca dio a conocer que Marcel Ruiz será sometido a una cirugía después de la lesión que sufrió ante el San Diego FC en la Concacaf Champions Cup

Marcel Ruiz también se pierde el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.
Marcel Ruiz también se pierde el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Foto: Reuters
Por:
Enrique Villanueva

El Toluca dio a conocer el panorama de Marcel Ruiz tras la lesión que sufrió ante el San Diego FC en la Concacaf Champions Cup. El mediocampista de la Selección Mexicana presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha, lesión que lo dejará fuera del Mundial 2026.

“Nuestro mediocampista será sometido a una cirugía en los próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución”, señalaron los Diablos Rojos por medio de un comunicado.

EVG

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