¡OFICIAL! Marcel Ruiz se pierde el Mundial 2026 tras su lesión con Toluca en la Concacaf Champions Cup

Marcel Ruiz también se pierde el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

El Toluca dio a conocer el panorama de Marcel Ruiz tras la lesión que sufrió ante el San Diego FC en la Concacaf Champions Cup. El mediocampista de la Selección Mexicana presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha, lesión que lo dejará fuera del Mundial 2026.

“Nuestro mediocampista será sometido a una cirugía en los próximos días y el tiempo de recuperación dependerá de su evolución”, señalaron los Diablos Rojos por medio de un comunicado.

Comunicado oficial sobre nuestro jugador Marcel Ruiz. pic.twitter.com/O4v5BoSky8 — Toluca FC (@TolucaFC) March 13, 2026

EVG