Marcel Ruiz sale lesionado, entre lágrimas y prende alarmas en la Selección Mexicana; la dolorosa imagen a meses del Mundial

Se prendieron las alarmas en la Selección Mexicana por el estado de salud de Marcel Ruiz, quien salió lesionado en el juego entre Toluca y San Diego FC en la Concacaf Champions Cup. El capitán de los Diablos Rojos dejó el campo entre gestos de dolor y un semblante desencajado.

Corría el minuto 40 del duelo de ida de los octavos de final del certamen regional cuando Marcel Ruiz tuvo un fuerte golpe en su rodilla producto de un choque con un jugador del equipo rival.

🚨 ¡NO BUENO, MARCEL RUIZ ENCIENDE LAS ALARMAS! 🚨



Aparatosa lesión de Marcel Ruiz, salió del campo caminando pero pidió su cambio. Se espera el parte médico. #CONCACAF pic.twitter.com/lXfFXpt8hf — FOX (@somos_FOX) March 12, 2026

La imagen más dolorosa de Ruiz fue cuando se tapó la cara con ambas manos, tendido sobre el terreno de juego, sin poder hacer nada para calmar el dolor en ese instante. Además, después se le vio caminar con dificultad y salir entre lágrimas del campo.

El Toluca no se ha pronunciado sobre el estado de salud de Marcel Ruiz, por lo que se deberá esperar a que el equipo informe con exactitud qué tiene y cuál es el tiempo de recuperación.

Lo ideal es que Marcel no tenga una lesión grave, pues en menos de tres meses se juega la Copa del Mundo 2026 y la Selección Mexicana ya tiene muchas bajas sensibles por el mismo tema.

Entre los jugadores lesionados se encuentra Edson Álvarez, César Huerta, Gilberto Mora y recientemente Luis Ángel Malagón, quien se rompió el tendón de Aquiles y se perderá definitivamente el Mundial 2026.

aar