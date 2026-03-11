San Diego FC sorprende y vence al Toluca en la Concacaf Champions Cup; peligra el pase de los mexicanos

Los Diablos Rojos del Toluca se vieron sorprendidos por el San Diego FC, que con el impulso de ser local se llevó la primera parte de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup por marcador de 3-2, con lo que el equipo mexicano deberá salir a matar o morir en la vuelta.

Con goles de Anders Dreyer y doblete de David Vazquez el conjunto californiano obtuvo un gran resultado de cara al juego de vuelta en el Estado de México. Los Diablos descontaron con penaltis de Jesús Gallardo y Helinho, quien anotó en el último segundo del tiempo regular.

¡HELINHO METE A TOLUCA AL PARTIDO! 🔥🤩



El futbolista brasileño no perdonó y la mandó a guardar desde los once pasos. #SanDiego 2-2@TolucaFC#CONCACAF pic.twitter.com/w1OX3Fw2Iu — FOX (@somos_FOX) March 12, 2026

Tal como le sucedió a los Pumas de la UNAM en su visita al Snapdragon Stadium, el San Diego FC tomó ventaja y el pase a cuartos de final de los escarlatas peligra, aunque lo rescatable es que la diferencia es de solo dos anotaciones.

Al 85′ el equipo mexicano tuvo recompensa a la insistencia. Luego de muchas jugadas de peligro se marcó un penalti a favor luego de una mano dentro del área por parte de un futbolista del equipo de la MLS.

El encargado de cobrar fue el brasileño Helinho, quien con mucha calma engañó al arquero rival y acercó en el marcador de los Diablos, que terminaron el juego con dos hombres de más.

¡Goooool! Otro gol de San Diego, esta vez fue Dreyer, y ya le hicieron 3 a Toluca con uno menos...



54' #SanDiego 3-1 @TolucaFC#CONCACAF pic.twitter.com/sgIzDzzqRU — FOX (@somos_FOX) March 12, 2026

En la primera ronda el San Diego FC eliminó a los Pumas de la UNAM, que lamentaron mucho haber perdido en Estados Unidos, pues en la vuelta no les alcanzó para darle vuelta a la pizarra.

El equipo al cual pertenece el mexicano Hirving Lozano busca seguir escribiendo historia en su primera participación en el certamen regional, conocido entre los aficionados como Concachampions. Dejar en el camino de manera consecutiva al Club Universidad y al Toluca sería un gran logro.

Los Diablos Rojos quisieron reaccionar y aunque lo hicieron parcialmente, no les alcanzó para empatar el partido. Ahora deberán hacer pesar su casa, el Estadio Nemesio Díez, y apoyarse de la afición escarlata.

El cotejo de vuelta entre Toluca y San Diego FC de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup se realiza el próximo miércoles 18 de marzo. Además de los choriceros, cuatro equipos mexicanos más intentarán seguir con vida en el certamen regional.

