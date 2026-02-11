Efraín Juárez reconoce fracaso y este es el obscuro panorama que enfrenta en Pumas

Los Pumas quedaron eliminados de la Concacaf Champions Cup a manos del San Diego FC, en una serie que el técnico Efraín Juárez calificó como un “fracaso”. Ahora, concentrados completamente en la Liga MX, el estratega mexicano enfrenta un panorama adverso.

“Es importante que entiendan que es el estándar. Es un fracaso porque teníamos que pasar a la siguiente ronda. Vamos a pelear, y les dije allá adentro, no hay reproches. Son detalles que es lo que hablo como entrenador. Si afinamos esos detalles, el equipo va a ser más punzante”, comentó Efra Juárez.

El trabajo no se detiene, el torneo va empezando y queremos seguir en la parte alta de la tabla. ⚽️💪🏻#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/9ILaBIZWl5 — PUMAS (@PumasMX) February 11, 2026

En un semestre en donde se esperaba que los Pumas compitieran en ambos torneos, la Liga MX y la Concachampions, las cosas no salieron como se esperaba y parece ser que ahora el puesto de Efraín Juárez al mando de los auriazules está en juego.

De acuerdo con información Infiltrados de Récord, el técnico mexicano tenía una cláusula en donde no podía ser despedido. Pero eso cambiará después del juego ante Puebla en la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

“Una cláusula en donde no puede ser despedido de los Pumas antes de que termine la fecha 6, es decir antes de la fecha 7. Es lapso es este fin de semana. Enfrentan a Puebla el viernes”, dice el medio citado.

Agregan que las formas en como terminaron eliminados de la Concacaf Champions Cup son importantes. El marcador en Ciudad Universitaria fue de 1-0 con gol de Pedro Vite, pero el marcador global fue de 4-1. San Diego FC goleó a los felinos.

Con este panorama es que Efraín Juárez “el viernes en Puebla se estaría jugando su continuidad”. No quiere decir que el técnico mexicano saldrá ante La Franja, solo que después de este partido se podría analizar su continuidad.

“Ya se cumpliría ese lapso en donde tenía por contrato en donde Efraín Juárez no podía ser despedido por los Pumas”, reitera la información.

Pumas fracasa internacionalmente de nuevo

Pumas venció 1-0 a San Diego FC en Ciudad Universitaria en la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, pero no fue suficiente y los dirigidos por Efraín Juárez quedaron eliminados de la justa regional al caer en el marcador global por 4-2.

Pedro Vite anotó al minuto 47 en una noche en donde el arquero Pablo Sisniega detuvo hasta cinco acciones claras de gol.

Consumado su primer fracaso del año, a los del Pedregal les queda el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el que todavía no conocen la derrota, aunque tienen marca de dos triunfos y tres empates.

Por su parte, el San Diego FC se verá las caras con el Toluca en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Los Diablos Rojos no jugaron la primera fase del certamen por su condición de actuales bicampeones de la Liga MX, y a la par del título regional irán en busca del tricampeonato, con lo que emularían al América de André Jardine.

Este miércoles, el América recibe en el Estadio Ciudad de los Deportes al Olimpia de Honduras, mientras que el Monterrey se verá las caras ante el Xelajú de Guatemala en el Gigante de Acero.

