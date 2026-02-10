Pumas vence a San Diego FC y dice adiós en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup; Resumen y gol

Pumas no pudo conseguir la remontada ante San Diego FC en la Concachampions.

Pumas venció 1-0 a San Diego FC en Ciudad Universitaria en la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, pero no fue suficiente y los dirigidos por Efraín Juárez quedaron eliminados de la justa regional al caer en el marcador global por 4-2.

Pedro Vite anotó al minuto 47 en una noche en donde el arquero Pablo Sisniega detuvo hasta cinco acciones claras de gol.

¡Pedro Vite reduce la diferencia en el global (2-4)! 👊 pic.twitter.com/2X2FSq06cg — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 11, 2026

Al minuto 13 los locales de salvaron de un gol que hubiera sido lapidario. Un contragolpe de San Diego dejó mano a mano a su delantero ante Keylor Navas. El jugador de la MLS disparó con potencia, pero el balón favoreció a los Pumas y pegó en el poste.

De haber entrado, el Club Universidad estaba obligado a hacer cinco goles sin recibir otro tanto en contra, que hubiera sido un escenario catastrófico.

Pumas intenta, pero se queda corto y consuma su fracaso en la Concacaf Champions Cup

Dos minutos después los de Efraín Juárez tuvieron una nueva aproximación. Juninho realizó una gran acción individual, mandó el centro y esférico recorrió toda el área rival sin que los delanteros pudieran rematar.

Al 26 se presentó la segunda jugada más clara para los locales. Un balón filtrado puso a Juninho de cara a portería. El delantero brasileño remató con la marca del defensor, por lo que el esférico terminó en las manos del arquero rival.

Aunque Pumas presionaba, cada ataque de San Diego era peligroso. Al minuto 36 la visita estrelló otro balón en el poste, con lo que la esperanza universitaria seguía intacta.

Empezando el segundo tiempo por fin se abrió el marcador. Pedro Vite cobró una falta directa en la frontal, pero nadie remató y el esférico entró a la red.

Como ha sido desde su llegada, Keylor Navas fue factor al atajar un disparo de San Diego. Una acción clave para que los Pumas siguieran con la superioridad en la pizarra.

EVG