Pumas y sus legendarias remontadas que ponen a temblar a San Diego FC

Los Pumas de la UNAM vuelven a estar al límite este martes cuando se enfrenten al San Diego FC en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup. Los felinos deben apelar a su garra y darle vuelta un abultado marcador en contra. La buena noticia es que en CU han tenido grandes remontadas.

El cuadro de Efraín Juárez perdió 4-1 ante San Diego FC en Estados Unidos y ahora deben revertir el marcador. Los universitarios están obligados a ganar por al menos tres goles de diferencia y no recibir gol en el Estadio Olímpico.

Dinenno comanda remontada en Concacaf

No es la primera vez que los Pumas tienen que venir de atrás en Ciudad Universitaria. En 2022, cuando llegaron a la final de la Concacaf Champions Cup, los del Pedregal perdieron 3-0 ante New England Revolution en Estados Unidos. Con doblete de Juan Dinenno y una diana más de Sebastián Saucedo los mexicanos igualaron el marcador y mandaron el duelo a penaltis, en donde eliminaron a los de la MLS.

Hacen pesar CU ante el Cavalry FC

En 2025 se vivió un escenario similar. El Club Universidad hizo pesar su casa una vez más al darle vuelta al marcador global. Luego de perder 1-2 en la ida de la primera ronda, los auriazules vencieron 2-0 a los canadienses.

Pumas vs Cruz Azul-Guardianes 2020

Uno de los momentos más recordados por la afición felina en los últimos años fue el 4-0 ante Cruz Azul en la semifinal de vuelta del Guardianes 2020. Pumas había sido goleado en la ida y estaban obligados a ganar por el mismo marcador. Sin gente en las tribunas por la pandemia el equipo entonces comandado por Andrés Lillini avanzó a la final con goles de Juan Ignacio Dinenno (2), Carlos González y Juan Pablo Vigón.

Pumas y otras remontadas

En la Liga MX se han vivido otras remontadas de los Pumas. En la Liguilla del Clausura 2011 perdieron 3-1 ante Rayados en el Estadio Tecnológico y en la vuelta vencieron 2-0 a los de Monterrey para avanzar hasta la final, la cual ganaron ante Morelia. Ese sigue siendo el último título de la institución hasta el momento.

Y otra voltereta, aunque no tuvo final feliz, fue en la final del Apertura 2015, cuando de perder 3-0 la ida, le dieron vuelta y empataron 4-4 el global ante los Tigres. En una de las finales más emocionantes del futbol mexicano en los últimos años, los Incomparables empezaban su dominio y el francés André-Pierre Gignac ganaba su primer título de Liga MX.

