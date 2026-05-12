Cruz Azul vs Chivas: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul y Chivas miden fuerzas en el comienzo de las semifinales del Clausura 2026.

Cruz Azul y Chivas ponen en marcha las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este miércoles por la noche con su enfrentamiento en el Estadio Azteca, que recibe su último partido antes del comienzo del Mundial 2026 el próximo 11 de junio con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica.

La Máquina y el Rebaño se encuentran por segunda liguilla consecutiva, pues en el Apertura 2025 chocaron en cuartos de final y la victoria se la llevaron los de La Noria al imponerse por marcador global de 3-2 sobre los rojiblancos en su primer torneo con Gabriel Milito como director técnico.

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La serie entre Cruz Azul y Chivas enfrenta al segundo con el tercero de la clasificación. El Guadalajara vino de atrás en cuartos de final ante Tigres, al que venció 2-0 en la vuelta para empatar el global y con ello avanzar por su mejor posición en la tabla. Los capitalinos derrotaron en sus dos juegos al Atlas, para un acumulado de 4-2.

¿Dónde pasan EN VIVO el Cruz Azul vs Chivas?

El partido entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente a las semifinales de ida del Clausura 2026, se jugará este miércoles 13 de mayo, en el Estadio Azteca. El balón comenzará a rodar en punto de las 20:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, TUDN y Vix.

Fecha : Miércoles 13 de mayo

Hora : 20:00

Estadio : Azteca

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

Posibles alineaciones de Cruz Azul y Chivas

CRUZ AZUL : Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Jorge Rodarte, Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi y Christian Ebere.

CHIVAS: Óscar Whalley, José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Omar Govea, Efraín Álvarez, Fernando González, Richard Ledezma, Santiago Sandoval, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

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Balance parejo entre Cruz Azul y Chivas en Liguilla

La del Clausura 2026 es la quinta ocasión en la que Cruz Azul y Chivas se encuentran en una Liguilla del futbol mexicano en la era de los torneos cortos, que comenzaron en el Invierno 1996.

El saldo es parejo, pues tanto cementeros como rojiblancos salieron con los brazos en alto dos veces. Sin embargo, nunca se han enfrentado en semifinales, pues en tres de las cuatro eliminatorias previas se toparon en cuartos de final y la otra fue en un repechaje.

¿Quién ganó entre Cruz Azul y Chivas en la fase regular del Clausura 2026?

El Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas en la fase regular del Clausura 2026. El partido se efectuó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y con ese marcador los capitalinos terminaron con el invicto del Chiverío en la Jornada 7.

Gabriel Fernández y Charly Rodríguez fueron los autores de los goles de los de La Noria, mientras que Ángel Sepúlveda descontó por el Guadalajara.

EVG