Isaías Violante se integra de inmediato a los trabajos con la Selección Mexicana para ir al Mundial 2026

Isaías Violante llamado a la Selección Mexicana que entrena en el CAR de cara al Mundial 2026

La Selección Mexicana presentó su prelista de 55 jugadores para la Copa del Mundo 2026 y poco después del anuncio se informó que el mediocampista del América Isaías Violante se une de inmediato a los trabajos al mando de Javier Aguirre.

Información de medios nacionales Violante fue convocado por el Vasco Aguirre como sparring en los entrenamientos ante la lesión de Jairo Torres, elemento de los Bravos de Juárez.

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Isaías Violante en la prelista del Mundial 2026

Violante es parte de los 55 jugadores de la prelista de México para el Mundial 2026, lo que quiere decir que es elegible para la lista definitiva de 26 elementos. Sería una gran sorpresa verlo de manera oficial en el certamen, pero con su llamado de sparring se abre una pequeña posibilidad.

Isaías Violante se puede sumar a este llamado exprés del Vasco Aguirre porque el América quedó eliminado del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante los Pumas de la UNAM en los cuartos de final. Como su participación en la Liguilla ya concluyó puede reportar de inmediato.

Esta medida fue informada por la Dirección Deportiva de la Selección Mexicana en un comunicado, en donde explican que el atacante se presentará a entrenar el miércoles 13 de mayo.

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“El jugador Jairo Torres, del Club CF Juárez, sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho, por lo que estará en rehabilitación en el CAR hasta el 21 de mayo. Isaías Violante, jugador del Club América, se incorporará a partir de mañana a la concentración de la SNM”.

Violante y su paso en América

Isaías Violante jugó 11 partidos en la parte regular del Torneo Clausura 2026 con el Club América. Arrancó cinco de esos duelos de titular y anotó un gol. Ya en la Liguilla fue clave y destacó con las Águilas en la serie del Clásico Capitalino.

En la ida de los cuartos de final marcó el primer gol de los azulcremas para permitir el empate. En la vuelta volvió a ser clave con desbordes, pero finalmente el conjunto de Coapa se fue eliminado por el empate en el marcador global y la posición en la tabla.

Que Violante, exelemento de los Diablos Rojos del Toluca, se una a la convocatoria y trabajo de la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento no significa que ya tiene su lugar en la lista final para la Copa del Mundo 2026.

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