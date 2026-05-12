¡OFICIAL! México revela prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026 con grandes sorpresas

La Selección Mexicana reveló este martes la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, cuando falta un mes para el comienzo del evento con el duelo inaugural entre el Tricolor y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Nombres de jugadores de la Liga MX como Diego Lainez, Bryan González, Ramón Juárez y Richard Ledezma, que no fueron incluidos en la primera prelista, sí aparecen en la que se reveló este martes, la cual fue enviada a la FIFA.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

También aparecen futbolistas que militan en Europa como Luis Chávez y César Huerta, e incluso los de Jorge Ruvalcaba y Germán Berterame, quienes se desempeñan en la MLS, además del de Julián Quiñones, el único tricolor que juega en Arabia Saudita.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Florentino Pérez revela detalles sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni que destapan el peor lado del Real Madrid

Las grandes ausencias en la prelista de México para el Mundial 2026

Hirving Lozano y Rodrigo Huescas son las dos grandes ausencias en la prelista de 55 futbolistas de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Los jugadores que no se encuentran en este listado no tienen ninguna posibilidad de ir a la Copa del Mundo, por lo que el Chucky y el lateral derecho del Copenhague le dijeron adiós a la máxima justa.

Rodrigo Huescas quedó descartado para ir al Mundial 2026 a causa de la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que sufrió en el duelo de Champions League entre Copenhague y Qarabag el 1 de octubre del 2025.

Por su parte, Hirving Lozano fue descartado por Javier Aguirre luego de que priorizó un millonario contrato con el San Diego FC, a pesar de que no juega con el club de la MLS por un acto de indisciplina contra Mikey Varas, estratega del equipo, a finales del 2025.

¿Cuándo revela México su lista final para el Mundial 2026?

Será el próximo 1 de junio cuando Javier Aguirre dé a conocer la convocatoria final de la la Selección Mexicana para el Mundial 2026, la cual estará conformada por 26 elementos.

Esto significa que 29 de los 55 jugadores que integran la prelista oficial no estarán con el Tricolor durante la celebración del magno evento en el que Estados Unidos y Canadá también serán anfitriones.

¿Cuántos europeos hay en la prelista de México?

México tiene 14 futbolistas que militan en el balompié de Europa en la prelista de 55 jugadores. Son los casos de Memo Ochoa, César Montes, Edson Álvarez, Johan Vázquez, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez, Obed Vargas, Orbelín Pineda, César Huerta, Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

EVG