Cruz Azul derrota sin complicaciones a Atlas y se mete a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

El Cruz Azul recibió en el Estadio Azteca al Atlas para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, compromiso que terminó con la victoria para la Máquina por marcador de 1-0, con lo que se llevaron el boleto para las semifinales del torneo local.

El conjunto de Joel Huiqui logró mantener la diferencia en el marcador global para ser el segundo invitado a la antesala de la gran final, pues Chivas fue el primer club en arribar a las semifinales después de su victoria ante los Tigres en la cancha del Estadio AKRON.

¡Qué magia la que hay en los botines de Paradela! ✨😤



En lo que está el medio tiempo, aquí les dejo el gol del @CruzAzul. 💙#LaLigaDeLaAfición | #CFCAZATS | #CFVUELTA pic.twitter.com/acQ0OqwI2X — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 10, 2026

El primer y único gol del encuentro llegó al 32′ de juego, cuando el Cruz Azul agarró mal parado a los Zorros. José Paradela recibió la esférica, con el control se quitó a su rival y condujo hasta el área del Atlas, donde definió entre las piernas de Camilo Vargas para abrir el marcador en el Estadio Azteca.

Después de eso, la Máquina siguió buscando otra anotación en el cotejo, pero con más calma, mientras que el equipo de Diego Cocca no encontraba por dónde hacerle daño a la Máquina para recortar la distancia en el tablero, aunque necesitaban tres anotaciones si querían pasar a las semifinales.

Cruz Azul continúa siendo el tercer mejor equipo de la campaña y ya esperan a su rival para la siguiente fase, que podría ser Chivas, Pachuca o Toluca, dependiendo del resultado de los encuentros de este domingo.

Se reanudan las acciones en el Coloso de Santa Úrsula. pic.twitter.com/Z6NGeO9TD8 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 10, 2026

El Cruz Azul buscará meterse a la final de la Liga MX de nuevo, pues la última vez que lo hicieron fue en 2024, cuando se enfrentaron al América, pero lamentablemente cayeron derrotados a manos de las Águilas y dejaron que los azulcremas se convirtieran en bicampeones del futbol mexicano.

Cabe recalcar que el Estadio Azteca se debe entregar a la FIFA el 11 de mayo del 2026, así que el Cruz Azul tendrá que volver al Estadio Cuauhtémoc en busca del pase a la final; entonces, ya sea el encuentro de ida o de vuelta, se disputará en la ciudad de Puebla.

Las fechas y horarios de las semifinales del Clausura 2026 se darán a conocer este lunes 11 de mayo, día en el que conoceremos si el Cruz Azul juega miércoles y sábado o jueves y domingo.

DCO