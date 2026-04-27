¿Erik Lira se va de Cruz Azul? Este es el importante equipo de Europa que quiere fichar al mexicano

Diversos reportes indican que el mediocampista mexicano Erik Lira, capitán del Cruz Azul, está en la mira del Girona, que quiere llevarse al tricolor a España después de que se lleve a cabo el Mundial 2026, es decir, a partir de la Temporada 2026-2027.

El futbolista de 25 años de edad pasa un gran momento tanto con La Máquina como con la Selección Mexicana, y apunta a ser uno de los titulares en el equipo dirigido por Javier Aguirre en el magno evento a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá.

🚨¡ERIK LIRA CUMPLIRÁ EL SUEÑO EUROPEO!



✍️Exclusiva: Tengo entendido que Girona y Cruz Azul están en negociaciones por Erik Lira



👉El mexicano es del agrado del equipo español y buscan integrarlo después de la Copa del Mundo



Esperemos se logre concretar este fichaje ✍️ pic.twitter.com/1ZXEr2VlzX — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) April 27, 2026

Erik Lira renovó recientemente con Cruz Azul

Erik Lira ha sido seguido muy de cerca por el Girona, que estaría por concretar el fichaje del seleccionado mexicano, a pesar de que recientemente renovó con Cruz Azul hasta el 2029.

Sin embargo, en su contrato habría una cláusula que le permitiría salir del club si llega una oferta de Europa que sea del agrado tanto del canterano de Pumas como de la directiva cementera.

Es por este motivo que Erik Lira pudo haber tenido sus últimos minutos con Cruz Azul en el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 contra el Necaxa en el Estadio Azteca.

“Estoy trabajando para eso, si bien son rumores, quiero hacerlo realidad”, comentó Erik Lira al final del duelo entre La Máquina y los Rayos ante su inminente salida al balompié europeo.

Los logros de Erik Lira con Cruz Azul

Erik Lira forma parte del plantel de Cruz Azul desde el Clausura 2022, cuando se unió a los de La Noria después de tres torneos con Pumas, equipo con el que jugó su primer partido en agosto del 2020, si bien su debut profesional fue dos años antes con el Necaxa.

Hasta el momento, el mediocampista originario de la Ciudad de México ha ganado dos títulos con La Máquina, la Supercopa de la Liga MX 2022 y la Concacaf Champions Cup 2025.

La Liga MX se le negó a Erik Lira en el Clausura 2024, luego de que los celestes sucumbieron por marcador global de 2-1 a manos del América en la serie por el campeonato.

EVG