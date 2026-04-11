Concacaf se burla del Cruz Azul y de Erik Lira (VIDEO)

Erik Lira y Cruz Azul fueron objeto de burla de parte de la Concacaf.

Erik Lira y el Cruz Azul fueron objeto de burla de parte de la Concacaf, esto a raíz del túnel que Denis Bouanga, jugador del LAFC, le hizo al seleccionado nacional en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

El organismo futbolístico publicó en sus redes sociales un video de la jugada en la que el delantero gabonés Denis Bouanga pasó el esférico entre las piernas de Erik Lira en el BMO Stadium, mismo que acompañó de fondo con “La chona”, canción de Los Tucanes de Tijuana.

“¿Qué has hecho, Denis Bouanga?" fue la frase con la que la Concacaf acompañó dicha publicación, mientras se escucha de fondo “Y la chona se mueve, y la gente le grita, no hay mejor que la chona para la quebradita”.

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Cruz Azul, contra las cuerdas en Concacaf Champions Cup

El Cruz Azul está con un pie fuera de la Concacaf Champions Cup después de que perdió 3-0 contra el LAFC como visitante en la ida de cuartos de final.

El surcoreano Song Heun-min y el venezolano David Martínez, éste último en dos ocasiones, hicieron los goles con los que el equipo de la MLS superó a La Máquina para poner un pie y medio en las semifinales del torneo regional.

La goleada sufrida ante el LAFC fue la segunda derrota en fila que sufrió Cruz Azul, que tenía una racha de 15 juegos invicto entre Liga MX y Concacaf Champions Cup.

¿Cuándo es la vuelta entre Cruz Azul y LAFC?

Cruz Azul recibe al LAFC en la vuelta de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup el próximo martes 14 de abril.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón serán locales ante el representante de la MLS en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde deben ganar por lo menos 3-0 para forzar los tiempos extra.

El Cruz Azul es el actual monarca de la Concacaf Champions Cup. El vencedor de la serie entre La Máquina y el LAFC enfrentará en las semifinales del certamen de la zona al ganador de la eliminatoria entre Toluca y LA Galaxy.

EVG