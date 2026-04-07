América y Nashville SC no se hacen daño en ida de cuartos de final de Concacaf Champions Cup; resumen y mejores jugadas

Nashville SC fue local ante América en la ida de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

El América hiló otro empate, esta vez por marcador de 0-0 como visitante ante el Nashville SC en el Geodis Park en la ida de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

El club de la MLS tuvo la primera ocasión de peligro en el juego al minuto 7 con un disparo por arriba y al centro de Cristian Espinoza desde fuera del área. Al 8’, los de casa tuvieron otra, más clara todavía, con un tiro de derecha de Patrick Yazbek que rozó el travesaño.

😖 ¡NO! AQUÍ ERA...



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¡LA VOLÓÓÓÓÓ! 💨



Nashville tuvo la del gane al 90 y no supieron definir. ¡Se salvó el América! @NashvilleSC 0-0 @ClubAmerica pic.twitter.com/XYztOZBUTE — FOX (@somos_FOX) April 8, 2026

La primera aproximación de las Águilas fue hasta el minuto 17 con un zurdazo fuera del área del brasileño Raphael Veiga, quien al 30’ tuvo otra ocasión con un con un remate de derecha. Isaías Violante probó suerte al minuto 39 con un disparo a ras de suelo fuera del área tras ser asistido por Raphael Veiga.

América baja la intensidad en el complemento ante Nashville SC

El Nashville SC cerró mejor el primer tiempo, pues en los últimos momentos del mismo tuvo tres oportunidades, una de Hany Mukhtar, otra de Reed Baker-Whiting y una más de Sam Surridge.

El América se vio menos intenso en la segunda parte, en la que priorizó el cero. André Jardine movió sus piezas hasta el minuto 74, cuando mandó a la cancha a Raúl la ‘Pantera’ Zúñiga en sustitución de Raphael Veiga.

El estratega del conjunto azulcrema realizó tres movimientos más al minuto 91 al mandar a la cancha a Aarón Mejía, Jonathan dos Santos y Vinícius Lima. Salieron Erick Sánchez, Alejandro Zendejas e Isaías Violante.

¿Cuándo es la vuelta entre América y Nashville SC?

América y Nashville SC volverán a verse las caras el próximo martes 14 de abril, cuando se enfrenten en la vuelta de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

El encuentro se llevará a cabo en el renovado Estadio Azteca, que reabrió sus puertas con el partido amistoso entre México y Portugal el 28 de marzo en el marco de la primera Fecha FIFA del año.

EVG