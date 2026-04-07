Lucha Libre

Liv Morgan muestra el brutal chichón que sufrió por culpa de Stephanie Vaquer en RAW y lanza una amenaza (FOTOS)

Liv Morgan lanzó un amenazante mensaje a Stephanie Vaquer después de que la chilena le provocó un chichón por hacer que impactara su cabeza con la de Roxxane Perez

Liv Morgan mostró en redes sociales el chichón que le provocó Stephanie Vaquer.
Liv Morgan mostró en redes sociales el chichón que le provocó Stephanie Vaquer. Foto: Especial
Por:
Enrique Villanueva

La luchadora Liv Morgan compartió impactantes imágenes del brutal chichón en la cara que sufrió por culpa de Stephanie Vaquer en RAW, evento en el que la chilena generó un choque de cabezas entre Liv Morgan y Roxanne Perez.

La estadounidense compartió las muestras de la batalla. Y aprovechó para lanzar un desafiante mensaje a Stephanie Vaquer. “Ahora eres mía, perra”, aseveró de cara a otra lucha entre ambas en WrestleMania 42, evento a celebrarse los próximos 18 y 19 de abril.

Cuando Liv Morgan se encontraba platicando con Roxanne Perez, su compañera en The Judgement Day, llegó la chilena de manera sorpresiva para impactar a la estadounidense, quien con todo el peso de su cuerpo chocó su cabeza con la de la mexicoestadounidense.

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Stephanie Vaquer se burla de Liv Morgan

Lejos de ofrecer una disculpa o manifestar preocupación por lo sucedido, Stephanie Vaquer se burló de Liv Morgan por el chichón que le provocó en la cara al compararla con el meme de un muñeco con la cabeza sumida.

Fue entonces que vino la respuesta de Liv Morgan, quien le dejó en claro a la chilena que esto no se quedará así, por lo que los aficionados esperan incluso con más expectativas la WrestleMania 42.

No solamente fue el golpe de cabezas que provocó entre Liv Morgan y Roxanne Perez, pues justo después de ese momento Stephanie Vaquer agarró del suelo a la estadounidense para estrellarla contra la televisión. Lo único que quiere la nacida en Morristown, New Jersey, es revancha inmediata.

¿Cuál es el estado de Liv Morgan?

Hasta el momento, la WWE no ha dado a conocer si Liv Morgan se encuentra fuera de peligro y en buen estado para pelear el próximo sábado 11 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Tanto la gladiadora estadounidense como Roxanne Perez fueron colocadas en el protocolo de conmoción cerebral tras el duro choque de cabezas que tuvieron.

Tras lo ocurrido, la WWE decidió retirar de manera temporal a Liv Morgan y a Roxanne Pérez mientras se determina su estado.

EVG

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