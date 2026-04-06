Ella es Paige, la hermosa luchadora que acusó a Alberto El Patrón de violencia

No es la primera ocasión que el luchador mexicano Alberto El Patrón o Alberto del Río es acusado de violencia en contra de las mujeres. Hace varios años, mientras sostenía una relación con la hermosa luchadora y Diva de la WWE en dicho momento, Paige, también se dijo que el originario de Aguascalientes la haba agredido.

En el mundo de la lucha libre se decía que la relación entre Alberto y Paige estaba llena de violencia y malos tratos. El noviazgo duró casi dos años, según unas fuentes consultadas y fue precisamente después del fallecimiento de la primera esposa de El Patrón. No solamente por parte del mexicano, sino también de la británica. El mismo gladiador aseguró que fue una relación tóxica y la peor que había tenido en su vida, pues hizo cosas que no estuvieron bien.

Paige es una de las Divas de WWE más reconocidas en los últimos años. ı Foto: larazondemexico

Paige acusó varias veces a El Patrón

También se llegaron a mencionar algunas adicciones y que hasta el trabajo en la WWE les llegó a costar. Paige aseguró que Alberto la había golpeado y hasta quiso abusar de ella, pese a que eran pareja. En un podcast conducido por Victoria y Mickie James, la gladiadora se sinceró sobre su relación con el mexicano y dio detalles espeluznantes.

“Con el tiempo te pasa algo todos los días. Podrías quedarte atrapado en una habitación durante seis o siete horas, recibiendo una paliza cada dos minutos y te está haciendo de todo”, señaló Paige.

La relación entre ambos personajes llegó hasta la corte, pues El Patrón fue acusa en Texas y era buscado por las autoridades, ya que las declaraciones de Paige trascendieron. Alberto no se quiso quedar callado y dio su versión de los hechos asegurando que la violencia fue al revés.

Alberto del Río encara una nueva controversia tras su reciente arresto en San Luis Potosí por conflictos familiares 🚓 ⛓️ 📋 https://t.co/LBQQqdU9bx — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 7, 2026

¿Paige se aleja de la lucha libre?

En entrevista con TMZ, el hidrocálido manifestó que “era de la otra manera y tengo las pruebas que lo demuestran, no sólo palabras. Siempre me preguntaba ‘¿por qué me hacía esto?’”.

Al final, Saraya (el verdadero nombre de Paige) dejó de luchar en la WWE y empezó a buscar trabajo de manera independiente, pues además de dicha profesión también es modelo.

De lo último que se supo de ella es que tiene un canal de Twitch y sube diferente contenido. Constantemente hace publicaciones en sus diferentes redes sociales, sobre todo en Instagram. Aun practica la lucha.