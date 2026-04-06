Detienen a Alberto del Río ‘El Patrón’ por presunta violencia familiar

El famoso luchador y estrella de realities shows Alberto del Río ‘El Patrón’ fue detenido en San Luis Potosí por presunta violencia familiar.

De acuerdo con la información, el luchador fue detenido en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital de San Luis Potosí.

Según los datos, el peleador fue señalado por una presunta agresión contra su esposa. La mujer fue quien habría llamado a las autoridades por medio del 911.

Los elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron al lugar y detuvieron al luchador de la WWE. El caso ya es investigado para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre lo sucedido, en redes sociales ya circula la imagen de ‘El Patrón’ arrestado. en la foto se puede ver al también exparticipante de La Granja VIP vistiendo una playera blanca, shorts negros y tenis negros.

Los escándalos por violencia de Alberto del Río

Esta no es la primera vez que el luchador Alberto del Río está involucrado en un escándalo de violencia contra una mujer.

Cuando estuvo de participante en el reality show de La Granja VIP los usuarios recordaron que el luchador ya había estado en la cárcel.

Fue en el año 2020, cuando se le acusó formalmente en Estados Unidos de un cargo de secuestro agravado y cuatro de agresión sexual .

Una mujer presentó los cargos contra el peleador y le aseguró a los investigadores que Alberto del Río la agredió en más de una ocasión.

‘El Patrón’ fue detenido por las autoridades de Texas. Según el reporte policial, Del Río supuestamente la ató con vendas de boxeo y la mantuvo contra su voluntad.

En octubre de 2020, un gran jurado del condado de Bexar, Texas, lo indictó formalmente por un cargo de secuestro agravado y cuatro cargos de agresión sexual.

De haber sido declarado culpable, enfrentaba una posible condena de hasta 100 años de prisión o incluso cadena perpetua.

Los cargos fueron desestimados por completo en diciembre de 2021. La fiscalía de Bexar County explicó que la acusadora principal no se presentó a testificar en el juicio, por lo que no pudieron continuar con el caso. El luchador fue exonerado de los cargos en Estados Unidos.

Alberto del Río habló del caso en La Granja VIP cuando se revivió el tema y aseguró que él nunca había hecho nada, que las acusaciones fueron un tipo de extorsión que por esa razón la mujer que lo acusó no se presentó a testificar.