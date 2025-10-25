El luchador mexicano Alberto del Río es uno de los participantes de La Granja VIP. Su vida ha estado plagada de controversias y desgracias, por lo que, con su ingreso al reality de TV Azteca, usuarios de redes sociales han recordado las fuertes acusaciones que realizó una de sus exparejas.

En 2020, se le acusó formalmente en Estados Unidos de un cargo de secuestro agravado y cuatro de agresión sexual. Esto luego de haber sido detenido por las autoridades de Texas.

A cinco años del escándalo, el público se pregunta si El Patrón pisó la cárcel y cómo se desarrolló el caso. Te contamos al respecto a continuación.

¿Alberto del Río estuvo en la cárcel? Recuerdan que fue acusado de secuestro y agresión sexual

El luchador profesional mexicano José Alberto Rodríguez Chucuan, conocido en el mundo del deporte como Alberto del Río o El Patrón, fue exonerado de los cargos de secuestro agravado y agresión sexual que enfrentaba en Estados Unidos.

La resolución fue confirmada a finales de 2021 y puso fin a un extenso proceso judicial que inició en mayo de 2020, cuando fue arrestado en el estado de Texas.

El excampeón de la WWE fue detenido tras ser acusado de presuntamente golpear, amarrar y agredir sexualmente a su entonces pareja sentimental. Meses después, en octubre de 2020, un Gran Jurado lo imputó formalmente por un cargo de secuestro agravado y cuatro de agresión sexual, delitos que podrían haberle significado una condena de entre 5 y 99 años de prisión.

La Fiscalía de Distrito del Condado de Bexar señaló en aquel momento la gravedad de las acusaciones, lo que situó a Alberto del Río en el centro de un escándalo internacional.

Según las declaraciones del propio luchador y reportes de medios especializados, su expareja decidió retirar los cargos, acudiendo ante las autoridades para aclarar que el incidente no fue un secuestro ni un ataque sexual como había declarado, sino un caso de violencia doméstica.

Esta nueva declaración cambió el rumbo del proceso de Alberto del Río, aunque el sistema judicial estadounidense continuó la revisión del expediente durante varios meses antes de llegar a una resolución definitiva.

Finalmente, las autoridades judiciales de Texas determinaron desestimar por completo el caso, absolviendo a Alberto de todos los señalamientos.

Tras conocerse la decisión, el luchador expresó su alivio y agradecimiento, además de declarar que siempre confió en que la verdad saldría a la luz. El Patrón también aseguró estar listo para retomar su carrera profesional y enfocarse nuevamente su carrera con la WWE, en el cuadrilátero.