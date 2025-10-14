¿Quién es la esposa fallecida de Alberto del Río? ¿De qué murió?

Alberto del Río “El Patrón” es participante de La Granja VIP y el luchador abrió su corazón en el programa al hablar de las personas que más lo impulsan y recordó a su esposa Ángela, quien falleció en 2022 lo cual fue un golpe devastador para el deportista.

“El Patrón” contó que ella fue una parte importante de su vida porque con ella tuvo a sus tres hijos, pero después de la muerte de su esposa él logró encontrar consuelo y darse otra oportunidad en el amor con una segunda esposa, de quien dice estar muy enamorado y agradecido por haberlo salvado de lo que vivió tras la muerte de Ángela.

¿Quién era Ángela, la esposa de Alberto del Río?

La esposa de Alberto del Río era Ángela Velkei, ella nació en 1982 y murió en 2022 a los 40 años de edad.

Él y Ángela estuvieron 16 años juntos y procrearon tres hijos juntos, en videos e imágenes que el mismo luchador compartió en redes sociales se puede ver a que esposa le gustaba la música, tocar el piano, además, su esposa se veía como una madre muy amorosa con sus hijos.

En mayo de 2022, Alberto del Río hizo una publicación en el que informó la muerte de su esposa, quién estuvo hospitalizada en el Estado de México y pidieron ayuda de donación de sangre.

“Ángela falleció este pasado sábado 30 de abril del 2022 y luchó con todas sus fuerzas hasta su último segundo en este mundo. Hoy descansa con Dios y está cuidando a Sofia, Stephanie y Joseph desde el cielo. Ángela, fuiste mi esposa por muchos años, la madre de mis hijos, mi mejor amiga, consejera y estuviste ahí para mi en mucho momentos en donde mundo me dio la espalda con palabras de aliento y un abrazo sincero. Gracias por tanto Ángela”, escribió el luchador en redes sociales para despedir a la que fue esposa.

Ángela, esposa de Alberto del Río con sus hijos ı Foto: IG Alberto del Río

Así se separaron Alberto del Río

Y es que antes de su muerte, el luchador y Angela ya se habían divorciado, él había hecho publica su separación en 2016, pero pese a que ya no estaban juntos como pareja él estuvo acompañándola todo el tiempo que permaneció hospitalizada.

Él pidió ayuda para que ex esposa e incluso lloró en sus videos cuando hablaba del tema.

¿De qué murió la esposa de Alberto del Río?

La esposa de Alberto del Río estuvo internada por una enfermedad, pero el propio luchador aseguró que el fallecimiento de su ex esposa fue por culpa de alguien e incluso señaló que hubo una persona señalada de ser la culpable de la muerte de Ángela.

En varias entrevistas que dio y hasta en sus redes sociales, él aseguró que se abrió una carpeta de investigación y etiquetó a autoridades para que tomaran cartas en el asunto en su caso.