Alberto del Río es uno de los 16 participantes de La Granja VIP, reality show de Azteca Uno. El luchador es conocido por su fuerte temperamento, lo que lo ha llevado a protagonizar momentos de tensión que llegaron a escalar a los golpes.

En redes sociales El Patrón, como se hace llamar, es recordado por episodios como el vivido en el programa Venga la Alegría, donde en mayo tuvo un percance con integrantes de la producción y con King Vikingo, también luchador mexicano.

¿Quién es Alberto del Río de La Granja VIP?

Alberto del Río, cuyo nombre real es José Alberto Rodríguez, es un exluchador profesional y peleador de artes marciales mixtas mexicano, conocido por su destacada trayectoria en empresas como la WWE, la AAA y otras ligas internacionales.

Es nieto del legendario luchador Dos Caras y ha sido campeón mundial en múltiples ocasiones, convirtiéndose es uno de los pocos mexicanos que ha alcanzado fama global en la lucha libre.

Sin embargo, su personalidad explosiva lo ha convertido en una figura polémica dentro y fuera del ring. Con el ingreso de Alberto del Río a La Granja VIP, en redes sociales usuarios afirman que el luchador podría regalarnos momentos de tensión en el programa debido a su rivalidad con el actor Alfredo Adame, también participante.

Aunque no han llegado a un enfrentamiento físico, sí han tenido fuertes discusiones y constantes provocaciones, marcadas por el carácter explosivo de ambos famosos.

La audiencia de La Granja VIP seguirá muy de cerca las interacciones entre el luchador y el histrión, ya que ambos tienen personalidades intensas y no temen expresar lo que piensan. Sin duda, los encontronazos que tengan le podrán el toque de drama al programa. O quizá sean aliados.

La Granja VIP: Estreno y participantes

El reality La Granja VIP está a pocas horas de iniciar y la expectativa del público cada vez va más en aumento. El programa se estrena este domingo 12 de octubre a través de Azteca Uno, a las 20:00 horas. También será transmitido por la plataforma Disney+, teniendo una cobertura 24/7.

Durante 10 semanas, los habitantes tendrán que trabajar para sobrevivir en un ambiente rural, alejados de las comodidades. La dinámica sacará de su zona de confort a los famosos que participan, por lo que podrían sacar su lado menos amable.

Los participantes de La Granja VIP anunciados hasta ahora son: