Adal Ramones es el conductor de La Granja VIP, reality show de TV Azteca

Un nuevo reality show llegará a la televisión mexicana y se trata de La Granja VIP, el programa de TV Azteca en el que un grupo de famosos se encerrarán en una granja y tendrán que vivir en este lugar y hacer todas las actividades propias de una granja.

Desde hace varias semanas, se ha filtrado información sobre el reality show, pero hasta la noche de este 26 de agosto se revelaron los primeros adelantos del programa, entre ellos el nombre del conductor que estará al frente del show.

¿Quién es el conductor de La Granja VIP?

Adal Ramones regresa a TV Azteca y será el conductor de La Granja VIP. A través de las redes sociales el presentador fue anunciado para encabezar este reality show.

Adal Ramones ı Foto: IG Adal Ramones

“Hay personalidades que marcan generaciones y él es una de ellas, él decide cuando despierta y canta el gallo”, dice el anuncio del icónico conductor, quien además anunció gira con el elenco original de Otro Rollo.

“¡Tenemos conductor de#LaGranjaVIP! 🤩🙌🏼 Bienvenido Adal Ramones a esta nueva aventura, donde nos adentrarás a una convivencia entre granjeros y granjeras", fue el mensaje con el que acompañaron el anuncio.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

El reality show La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre, en un formato en el que un grupo de famosos se van a ir a vivir a una granja para vivir la experiencia y serán grabados 24/7, la transmisión en vivo y continúa será transmitida por la plataforma de Disney+.

El programa durará 10 semanas y los participantes harán actividades del campo, además se enfrentarán a retos y habrán nominaciones y expulsados del programa.

¿Quiénes serán los participantes de La Granja VIP?

De acuerdo con algunas filtraciones, los nombres que suenan para participar en el programa son Niurka, Alfredo Adame, Itatí Cantoral, Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, por el momento estos son los avances que circulan sobre los posibles concursantes que estarán en este programa.