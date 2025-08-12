Otro Rollo regresa: Fechas, lugares y boletos para la gira de ‘Enrollados’ con el elenco original

Después de semanas de especulación, se ha confirmado el regreso de Otro Rollo tras 10 años de su cancelación. Ahora, regresan los protagonistas del show de variedades en formato en vivo para el teatro.

El programa televisivo Otro Rollo marcó la pauta del entretenimiento mexicano y latino por una década con un formato que cautivó a millones gracias a su irreverencia e ingenio, que ahora le permite regresar en forma de una serie limitada de shows.

"Estamos de vuelta y es gracias a ustedes. Con mucho cariño e ilusión les comparto que haremos una única temporada de un show en vivo con las personas más importantes de mi vida profesional“, celebró Yordi Rosado sobre el anuncio.

Por su parte, Adal Ramones comentó: "Lo que marcó a una generación en la televisión ahora hará historia en los teatros más importantes de México“.

En ese sentido, podremos ver de regreso a Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España, que se preparan para realizar una gira cuyos boletos ya están a la venta.

Entre los segmentos que podremos ver de vuelta están:

El Monólogo

El Reportaje

La Caja

Cotorreando la Noticia

Parodias de Los Vázquez Boys y Los Mercury

También habrán eventos especiales como La Carrera de Botargas, La Pecera del Amor y El Gran Carnal, entre otros que le añadirán aún más diversión a un show que ya promete ser muy entretenido y nostálgico.

Fechas y ciudades para ver Enrollados

El espectáculo comenzará a inicios de 2026, con 18 ciudades pactadas en una gira única.

15 de enero: Mexicali

16 de enero: Tijuana

17 de enero: Hermosillo

21 de enero: Torreón

22 de enero: Saltillo

24 de enero: Monterrey

28 de enero: Toluca

31 de enero: CDMX

4 de febrero: Pachuca

5 de febrero: Puebla

6 de febrero: Mérida

8 de febrero: Veracruz

11 de febrero: Querétaro

12 de febrero: León

13 de febrero: Aguascalientes

18 de febrero: Chihuahua

21 de febrero: Guadalajara

28 de febrero: San Luis Potosí

Después de años, vuelvo a juntarme con mis amigos.🤝

Lo que marcó a una generación en la televisión ahora hará historia en losescenarios más importantes de México. 📺🇲🇽

🔥 Gira única, irrepetible.

🎟️ Este viernes 15 a la venta en https://t.co/IckG8aoCJG

No se queden fuera!!! pic.twitter.com/1rgZNpsOwC — Gaby Platas 🪼 (@gabyplatas) August 12, 2025

Boletos para Enrollados

La venta de los boletos para Enrollados comenzará este viernes 15 de agosto y la boletera encargada de los accesos es Musicvibe. Sin embargo, de momento no hay precios oficiales de las presentaciones que se llevarán a cabo a lo largo de la República Mexicana.