Otro Rollo regresa: Fechas, lugares y boletos para la gira de ‘Enrollados’ con el elenco original

Después de semanas de especulación, se ha confirmado el regreso de Otro Rollo tras 10 años de su cancelación. Ahora, regresan los protagonistas del show de variedades en formato en vivo para el teatro.
El programa televisivo Otro Rollo marcó la pauta del entretenimiento mexicano y latino por una década con un formato que cautivó a millones gracias a su irreverencia e ingenio, que ahora le permite regresar en forma de una serie limitada de shows.
"Estamos de vuelta y es gracias a ustedes. Con mucho cariño e ilusión les comparto que haremos una única temporada de un show en vivo con las personas más importantes de mi vida profesional“, celebró Yordi Rosado sobre el anuncio.
Por su parte, Adal Ramones comentó: "Lo que marcó a una generación en la televisión ahora hará historia en los teatros más importantes de México“.
En ese sentido, podremos ver de regreso a Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España, que se preparan para realizar una gira cuyos boletos ya están a la venta.
Entre los segmentos que podremos ver de vuelta están:
- El Monólogo
- El Reportaje
- La Caja
- Cotorreando la Noticia
- Parodias de Los Vázquez Boys y Los Mercury
También habrán eventos especiales como La Carrera de Botargas, La Pecera del Amor y El Gran Carnal, entre otros que le añadirán aún más diversión a un show que ya promete ser muy entretenido y nostálgico.
Fechas y ciudades para ver Enrollados
El espectáculo comenzará a inicios de 2026, con 18 ciudades pactadas en una gira única.
- 15 de enero: Mexicali
- 16 de enero: Tijuana
- 17 de enero: Hermosillo
- 21 de enero: Torreón
- 22 de enero: Saltillo
- 24 de enero: Monterrey
- 28 de enero: Toluca
- 31 de enero: CDMX
- 4 de febrero: Pachuca
- 5 de febrero: Puebla
- 6 de febrero: Mérida
- 8 de febrero: Veracruz
- 11 de febrero: Querétaro
- 12 de febrero: León
- 13 de febrero: Aguascalientes
- 18 de febrero: Chihuahua
- 21 de febrero: Guadalajara
- 28 de febrero: San Luis Potosí
Boletos para Enrollados
La venta de los boletos para Enrollados comenzará este viernes 15 de agosto y la boletera encargada de los accesos es Musicvibe. Sin embargo, de momento no hay precios oficiales de las presentaciones que se llevarán a cabo a lo largo de la República Mexicana.