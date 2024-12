Roxana Castellanos revela que dejó ‘Otro Rollo’ por un ex novio tóxico | VIDEO

Roxana Castellanos reveló el motivo detrás de su repentina salida de Otro Rollo, el programa de Adal Ramones y Yordi Rosado que tuvo gran éxito en los años dos miles, al convertirse en uno de los programas más importantes de la televisión mexicana, con un formato fresco para el público de México y que hizo que el show durara varios años.

A pesar de que Roxana Castellanos se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público, la famosa dejó Otro Rollo de manera repentina, lo cual sorprendió a los seguidores del programa, pues muchos desconocían el motivo por el que tuvo que abandonar el programa de un momento a otro. En ese sentido, el papel de la famosa fue cubierta por Consuelo Duval.

El motivo por el que Roxana Castellanos dejó ‘Otro Rollo’

Yordi Rosado llevó a cabo una reunión con algunos de los integrantes el exitoso programa que marcó su carrera, por lo que estuvo presente Adal Ramones y la comediante mexicana. En ese sentido, la famosa recordó cómo fue que decidió dejar de manera momentánea el programa:

“Adal andaba con una camarita hace como 27 años, entonces andabas casteando para un programa que luego te robaron la idea, se llamaba Mi generación (…), nos hizo casting a muchísimos actores. Yo no me quedé en la serie, pero de ahí me llamó para Otro Rollo”, dijo la actriz en un inicio, al hablar de cómo fue su entrada al programa.

Fue entonces que Adal mencionó: “Primero Roxana estuvo en Otro Rollo antes que Consuelo Duval. Luego se salió por problemas con un novio ahí medio raro, no la dejaba besarse en los sketches”. Ante ello, la actriz interrumpió: “No era que no me dejara besarme, no le gustaba que fuera actriz y les dije: ‘ya me voy’”.

“Era otra mujer Rox y ahora lo mandaría… Me acuerdo que me dolió tanto. Otro Rollo estaba empezando y a Consuelo Duval ya le había echado el ojo para otra cosa y cuando se va Roxana dije: ‘tiene que entrar Consuelo’ y fue una revolución cañona. Cuando se va Consuelo es cuando digo: ‘¿dónde está Rox?’ (…), cuando nos aprueban para Ciudad de México de inmediato fue: ‘Rox’. Fuiste la primera actriz que no era parte del staff que teníamos en Puebla", recordó Adal Ramones, quien además indicó que el personaje de la novia psicópata estuvo inspirada en el ex novio de Roxana Castellanos.