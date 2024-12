Así fue como Adal Ramones ‘le robó' el puesto a Yordi Rosado: ‘Salí enojadísimo’ | VIDEO

Yordi Rosado y Adal Ramones tienen una amistad que ha logrado ir más allá del tiempo y los proyectos, aunque todo parece indicar que tuvieron un inicio complicado, pues los famosos no se habrían conocido bajo los mejores términos, ya que el entrevistador habría sentido enojo con el conductor cuando recién se presentaron.

A pesar de que pudo florecer una relación fuerte entre ambos, de acuerdo con las recientes declaraciones que emitió Yordi Rosado en su propio programa, hubo un inicio complicado cuando comenzaron a interactuar, a pesar de que después lograron tener una mancuerna interesante que los llevó a una profunda amistad que ha atravesado exitosos proyectos como el emblemático Otro Rollo.

La vez que Adal Ramones le quitó el puesto a Yordi Rosado

En su canal de Youtube, Rosado publicó una reunión con sus compañeros de Otro Rollo, donde Ramones también se encontraba y al parecer, les fue imposible no hablar sobre la anécdota de su primer encuentro, en la que quedó clara la competitividad y sentido del trabajo en equipo de los famosos. De acuerdo con lo que relatan, fue en Cablevisión que se encontraron por primera vez, cuando cambió la gerencia en el departamento en el que Yordi llevaba trabajando más de dos años sin cobrar.

“Me dicen ‘Hola, Yordi. Como tu sabes Lalo creció y fue a otra gerencia porque aquí todos crecemos y te quiero presentar a Adal Ramones que va a ser tu nuevo gerente' y yo me quedé así (sorprendido). Salí enojadísimo", contó.

Cuenta que fue poco después que llegó Adal para presentarse y mencionó que tenía intenciones de conocer a cada uno de los integrantes de su equipo, el cual no era demasiado grande. En ese sentido, explica que cuando le preguntaron cómo se encontraba, él indicó: “Muy enojado” y agregó “yo creí que me iban a dar tu puesto y creo que lo merezco. Llevo trabajando aquí dos años y me pareció muy injusto que te pongan aquí‘" explicó.

Además, le dijo “he escuchado de ti en la empresa y no hay muy buenos comentarios, pero no puedo hacer un juicio de ti porque no te conozco, entonces ¿Cómo estoy? Estoy encabrona**“, expresó. Por su parte, Adal aseguró que al momento se escucharlo, pensó en qué podía hacer para mejorar la situación.

“Nos hicimos grandes amigos. Empezamos a trabajar juntos y nos fue muy bien, matcheamos muy cabr**”, explicó. A pesar de ello, su tiempo juntos terminó cuando a Yordi Rosado le ofrecieron un mejor puesto, ante lo que tuvieron que separarse por un tiempo, hasta que posteriormente tuvo una nueva oportunidad para trabajar de nuevo junto a Adal Ramones.