Adiós a Memo del Bosque, genio detrás de Otro Rollo, Telehit…

Guillermo del Bosque, reconocido productor detrás de éxitos como El Calabozo, 100 mexicanos dijieron, Otro Rollo y Nosotros los guapos, falleció ayer a los 64 años de edad, tras ocho años de haber sido diagnosticado con linfoma de Hodgkin.

El productor dejó preparado un emotivo mensaje de despedida, que se difundió en sus redes sociales: “Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esta enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor”.

Tras años de quimioterapias, en 2020 anunció que había sido dado de alta, pero este 2025 tuvo una recaída y fue internado.

Memo del Bosque expresó que partió agradecido con la vida que tuvo: “Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno. Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser... Con amor Memo del Bosque”.

Fue una leyenda de la televisión mexicana al transformar la pantalla chica con programas que resultaron innovadores, como Otro Rollo, bajo la conducción de Adal Ramones y que comenzó a transmitirse en 1995. Uno de sus segmentos más famosos era “El monólogo”, en el que el también actor contaba diversas situaciones.

“Se va un verdadero guerrero que sabía poner primero a la familia y después todo lo demás. Aplaudo la vida de alguien incansable e irreemplazable para su familia y a sus más cercanos amigos”, escribió Adal Ramones.

Otro que se despidió fue el comediante Eduardo España, quien también resaltó programas como Al fin de semana, Black and White, Todo incluido y Perdiendo el juicio.

El Dato: A finales de 2019 recibió un trasplante de médula ósea y en 2020 anunció que había vencido al cáncer.

“Creíste mucho en mí y me diste la oportunidad de ser tu productor asociado y generar seis exitosas temporadas de Las pellizcadas de Márgara en Telehit, permitiéndome dar a conocer a Doña Márgara Francisca en muchos países, llegar con mi personaje con tu público joven y brindándome la enorme satisfacción de, sin esperarlo, generar público adulto para Telehit. ¡Tanto por agradecerte!”, escribió en redes sociales.

Eduardo España agradeció que gracias a que confió en Doña Márgara pudieron grabar el programa en Las Vegas. “Me invitaste a tu casa para entrevistarme en tu canal, platicamos al aire y fuera del aire sobre la vida y la muerte, sobre el amor, la familia, el entusiasmo por vivir, la prevención y otros temas, la pasamos de maravilla entre la agradable sensación de los buenos recuerdos y las acciones para aprovechar y vivir al máximo el momento presente, me regalaste un gran vino y nos reímos, nos reímos mucho porque aprendimos lo importante que es apreciar el valor de las cosas sencillas de la vida y reír cada que podamos, y compartir con nuestros seres queridos nuestra mejor versión”, recordó.

Memo del Bosque fue una de las figuras cruciales para Telehit, debido a que introdujo un concepto de contenido musical distinto al de la época, convirtiéndose en un canal emblemático para la juventud de los años 90.

En El calabozo, un programa que en su momento fue irreverente, propició la llegada de otros conceptos nuevos en la televisión. Lo conducían Esteban Arce y Jorge Burro Van Rankin, éste último expresó: “Hace pocos días atrás hablaba con él y fui a verlo y ya lo sentía cansado de esa terrible enfermedad. Hoy nos dejas de este plano, pero estarás siempre en mi memoria! Descansa en paz, amigo”.

También lo despidió Mónica Noguera, quien fue su esposa: “Gracias por tu amor, no sólo para mí, para cada persona que amaste”.