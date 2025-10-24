La Granja VIP: ¿Quién es el salvado y quién quedó nominado hoy 24 de octubre?

Ha llegado un nuevo Viernes de Traición a La Granja VIP y en esta ocasión, Alberto del Río ‘El Patrón’ tendrá que sacar a Liz Vega, Eleazar Gómez o Sandra Itzel de la placa de nominados, para posteriormente meter a otro de los participantes del programa.

¿Qué son los Viernes de Traición en La Granja VIP?

En La Granja VIP, los Viernes de Traición son los días que el famoso que se salvó el día anterior, puede elegir a un compañero que sacar de la placa, pero para ello, también debe de elegir a otro participante para que quede nominado.

De este modo, se hace una especie de trueque entre un granjero nominado y otro que pensaba que ya tenía una semana más asegurada en el programa. Esto añade nuevas tensiones y momentos impactantes a la temporada y veremos cómo suceden las cosas por primera vez este viernes 17 de octubre.

El pasado jueves, fue Alberto del Río ‘El Patrón’ quien obtuvo el poder de la traición. De este modo, el ex luchador pudo decidir entre sus compañeros y sellar el destino de alguno de ellos, mientras marca el ritmo del programa en camino a la eliminación.

Nominados en La Granja VIP

Ellos son los nominados de la semana:

Lis Vega

Eleazar Gómez

Sandra Itzel

La semana vivió un momento intenso durante las nominaciones del pasado miércoles, cuando Eleazar fue señalado por el resto de sus compañeros al acusarlo de traidor, por votar por Sandra Itzel a pesar de que había prometido no hacerlo.

Asimismo, en la placa inicial Lis Vega y Sandra Itzel figuraban como dos fuertes competidoras que se han enfrentad verbalmente entre si y ahora podrían medirse con el público.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrara en tu tienda de aplicaciones del teléfono. Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca.

Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO