¿Quién era y de qué murió Roger Sweet, creador de He-Man?

Los fans de He-Man están de luto, luego de que se dio a conocer la muerte del creador de este personaje animado, Roger Sweet. La noticia se difundió en redes sociales y los seguidores de esta saga de los 80 y 90 se entristecieron.

Roger Sweet murió el 28 de abril, según los reportes de medios estadounidenses, perdió la vida a los 91 años de edad en un centro de cuidados, tras luchar contra una dura enfermedad durante varios años.

¿De qué murió Roger Sweet, creador de He-Man?

El creador de He-Man padecía de demencia, un caso similar al de Bruce Willis, enfermedad que le provocó varias consecuencias. En los últimos días de vida tuvo que ser trasladado al centro de cuidados, porque había sufrido dos derrames cerebrales. Además de que sufrió una fuerte caída, que le dejó consecuencias, así lo dio a conocer la esposa del creativo, llamada Marlene.

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Debido a la enfermedad que tenía Roger Sweet su espposa abrió una página de GoFoundMe para pedir ayuda y recaudar dinero para seguir pagando el tratamiento de Sweet, ya que mantenerlo en la clínica de cuidados costaba alrededor de 10 mil dólares al mes.

Los fans no dudaron en apoyar al creador de He-Man, además de que la Fundación Mattel también hizo una aportación para los gastos de Sweet, ya que él tuvo una reconocida carrera en Mattel como diseñador de juguetes.

¿Quién era Roger Sweet?

Roger Sweet nació en Akron, Ohio, en 1935 y fue un diseñador de juguetes estadounidense, reconocido principalmente por su rol clave en la creación de He-Man y la línea de juguetes Masters of the Universe (MOTU) en Mattel.

Creció en un entorno influenciado por el diseño, ya que su padre trabajaba como director de arte en Firestone. Se formó en la Universidad de Miami en Oxford, Ohio, y posteriormente en el Institute of Design del Illinois Institute of Technology en Chicago, donde consolidó su carrera en diseño industrial.

Antes de unirse a Mattel en 1972, Sweet acumuló experiencia en firmas de diseño industrial, trabajando en proyectos para empresas como Boeing, Rubbermaid, Hoover y Procter & Gamble.

En Mattel, ingresó como diseñador de juguetes y ascendió hasta convertirse en líder del Departamento de Diseño Preliminar durante las décadas de 1970 y 1980. Tras el rechazo de Mattel a licenciar Star Wars, la compañía buscaba una nueva línea de figuras de acción original, oportunidad que Sweet aprovechó.

Sweet es ampliamente acreditado como el creador del concepto de He-Man. En 1980 presentó prototipos modificando una figura existente (Big Jim), añadiéndole arcilla para exagerar su musculatura, una postura dinámica de acción y una cintura giratoria.

Ideó el nombre “He-Man” por su simplicidad y versatilidad genérica, permitiendo que el personaje encajara en cualquier contexto de fantasía. Colaboró con otros diseñadores como Mark Taylor en el desarrollo inicial de la línea, que debutó en 1982 y generó miles de millones de dólares en ventas a lo largo de la década.

También contribuyó en otros proyectos de Mattel, como accesorios para Barbie. Dejó la compañía en 1991 y, años después, junto con su sobrino, escribió el libro Mastering the Universe: He-Man and the Rise and Fall of a Billion-Dollar Idea, donde detalló su visión y experiencia.