Festival se toma la comedia muy en serio

“NUESTRA FRASE es ‘nos tomamos la comedia en serio’”, dijo convencida a La Razón Milka Andrea Ibáñez, fundadora del Festival Internacional de Cine y Comedia, 24 Risas por Segundo, encuentro que celebra 10 años refrendando la importancia de este género en el séptimo arte.

“Nuestra programación está llena de joyas del cine. Siempre tenemos homenaje. Este año vamos serán dos, el 11 de mayo, que es cuando empezamos, le rendiremos tributo a Sergio Corona. Dentro de los 10 años teníamos que homenajear a alguien que es un ícono de la comedia y no nada más de mi generación, sino de muchas. Nuestro segundo apadrinado es Silverio Palacios, el 15 en la Facultad de Cine a partir de las seis de la tarde”, compartió sobre la programación de esta edición que contará con 58 películas, de las cuales 37 son mexicanas, además de muestras especiales y charlas, incluida la protagonizada por el elenco del fenómeno Backdoor.

EL TIP: EN LA MUESTRA especial están Cómo cuidar de una planta, de Sandy Trinidad, y Estrellados, de Daniela Meléndez García.

Algunas de las cintas que sobresalen este 2026 y que están en competencia son (No sé) cómo ser, de Salvador Espinosa; Berezada, de Danae Raynaud; No Translation Required, de Rafael Altamira; No, gracias, ya no fumo, de Diego Toussaint y Una pregunta ridículamente fácil, de la directora Gabriela Ivette Sandoval.

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“Nuestras cinco películas del largometraje mexicano en competencia tienen ese factor en común: nos entretienen, pero a la vez nos dejan un mensaje. No es necesario salir llorando para reflexionar, porque la comedia, la risa, es ir curando nuestros propios vicios y estas cintas tienen eso. También hemos tenido realizadores que no han tenido espacios en otros festivales de cine y, una vez que entran al nuestro, ya son volteados a ver”, destacó la fundadora del encuentro, que tendrá lugar del 11 al 17 de mayo en la Facultad de Cine, en la colonia Roma, Ciudad de México, además del Cine Tonalá, el Cine Lido y cinemas WTC.

Sobre Una pregunta ridículamente fácil, dirigida por Gabriela y protagonizada por Tío Rober, resaltó que “los dos han sido fenómenos de cómo hacer cine independiente y cómo distribuirlo. Empezaron un modelo diferente, que tiene que ver con redes sociales, con YouTube, con el fandom que tiene sobre todo Tío Rober. Estará padrísimo platicar con ellos”.

Con 10 ediciones, Milka Andrea Ibáñez dijo estar orgullosa por lograr que este festival “empuje que la comedia se tome en serio”. Hacia el futuro buscan reunir a grandes empresas con talentos para que de ahí surjan proyectos, impulsar propuestas jóvenes y comedia inteligente y que la gira viaje a otros estados del país.