Luli Pampín anuncia su nueva gira ‘Millones de Gracias World Tour’ y confirma fechas en México.

Luli Pampín regresa a México con una de las giras más esperadas por el público infantil y familiar: “Millones de Gracias World Tour”, un espectáculo lleno de magia, música y diversión que promete conquistar nuevamente a miles de fans en todo el país.

Con una producción completamente renovada, colorida e interactiva, este nuevo show invita a niños y adultos a vivir una experiencia inolvidable, donde la música, el baile y los valores se combinan para crear momentos únicos en familia. A través de sus personajes, canciones y dinámicas, Luli Pampín continúa posicionándose como una de las artistas infantiles más queridas a nivel internacional.

Como parte de esta nueva gira, la artista confirma su regreso a importantes escenarios en México, llevando toda su energía y carisma a tres de las principales ciudades del país. La gira llegará el próximo 17 de octubre a la Arena Guadalajara, continuará el 18 de octubre en la Arena CDMX y el 25 de octubre en la Arena Monterrey, con funciones que prometen ser una verdadera fiesta para chicos y grandes.

Luli Pampín regresa a México con una de las giras más esperadas por el público infantil y familiar. ı Foto: Especial.

Este nuevo espectáculo contará con más de 15 bailarines en escena, efectos especiales, múltiples pantallas y muchas sorpresas, consolidándose como el show más grande de Luli Pampín hasta hoy.

“Millones de Gracias World Tour” es una celebración dedicada a todos sus seguidores, quienes la han acompañado a lo largo de su trayectoria, consolidando una comunidad que sigue creciendo alrededor del mundo. Este espectáculo no solo ofrece entretenimiento, sino también mensajes positivos que fomentan la alegría, la imaginación y la convivencia familiar.

Los boletos estarán disponibles en Superboletos; la preventa Banco Azteca se realizará del 2 al 4 de mayo y la venta general comenzará el 5 de mayo.

“Millones de Gracias World Tour” es una celebración dedicada a todos los seguidores de Luli Pampín. ı Foto: Especial.

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JVR