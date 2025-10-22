La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy 22 de octubre?

La Granja VIP se encuentra en su segunda semana y ya hay grandes tensiones dentro del programa con participantes como César Doroteo, Manola Diez, Sergio Mayer Mori, Jawy, Eleazar Gómez y muchos más, por lo que las nominaciones de este miércoles prometían intensidad desde el inicio.

Fue este lunes que Eleazar Gómez quedó como nominado en la segunda semana de La Granja VIP, por el voto de Carolina Ross, la eliminada. Después, el martes la jugada le salió bastante mal a Mori, quien terminó por condenar a Lis Vega a la placa.

Este miércoles, se determina quiénes son los dos participantes que acompañan a Eleazar y Liz en la placa. Como la semana anterior, se llevará a cabo una asamblea en donde los participantes se van a decir sus verdades cara a cara.

Los ‘granjeros’ tendrán que nominar en vivo y frente a todos, mientras dan sus razones en una especie de posicionamiento por el que quieren a su colega fuera del programa.

Los dos participantes con más votos quiénes se convertirán en el tercer y cuarto nominado de la semana. Este momento promete encender la convivencia, pues a diferencia de otros formatos, en este las cosas se dicen de frente y no hay oportunidad de ocultar información o mentir sobre la nominación, lo que hace todo más real.

Así como la semana pasada, en esta ocasión Sergio Mayer Mori está inmune, pues volvió a ganar el puesto de capataz, lo que le da un pase inmediato a la semana que viene.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrar en tu tienda de aplicaciones del teléfono. Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca.

Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.

