La Granja VIP: ¿El Tío Pepe fue reemplazado tras insultos de Jawy? | VIDEO

Este martes 21 de octubre, se hizo viral un video en donde Jawy insultaba a El Tío Pepe, quien es parte importante de La Granja VIP, al ser quien enseña a todos los participantes a realizar de manera adecuada sus labores y asegurar así la integridad de los animales.

De este modo, las redes sociales pidieron una sanción contra Jawy por faltar al respeto al Tío Pepe con una declaración lamentable. Como respuesta, la producción le llamó la atención y lo obligaron a cuidar del fuego en la fogata durante toda la noche.

JAWY SE BURLA DEL CASTIGO QUE SE LE IMPUSO X OFENDER AL TÍO PEPE.

NO ENTENDIÓ QUE ERA CASTIGO Y NO UN PREMIO PARA QUE SE LA PASARA BIEN.

JAWY SE BURLA DEL CASTIGO QUE SE LE IMPUSO X OFENDER AL TÍO PEPE.

NO ENTENDIÓ QUE ERA CASTIGO Y NO UN PREMIO PARA QUE SE LA PASARA BIEN.

¿CREES Q DEBERÍA RECIBIR LA NOMINACIÓN DIRECTA?

Por su parte, el ex integrante de Acapulco Shore pidió perdón por sus acciones y aseguró que se disculparía personalmente con el mayoral de la granja. Sin embargo, el público no tardó en darse cuenta de que no estaba siendo sincero.

De este modo, Jawy junto como Omahi y Sergio Mayer Mori se estuvieron burlando del castigo que se le impuso al famoso, algo que despertó la indignación de la audiencia y dividió opiniones.

El Tío Pepe no llega a La Granja VIP, ¿será reemplazado?

Este miércoles 22 de octubre, llamó la atención la llegada de una mujer llamada Paulina, quien informó que será ella quien estará a cargo del huerto. De este modo, la joven comenzó a asesorar a los granjeros de cómo cosechar los vegetales que sembraron.

El momento fue desconcertante para muchos, que mencionaron no haber visto al Tío Pepe durante la transmisión de la mañana. Esto llevó al público a cuestionarse si Paulina podría reemplazar al mayoral.

Esta pregunta surge por quienes mencionan que el hombre no está nada contento con la manera en la que algunos granjeros se han expresado de él, pues por su lado siempre ha sido respetuoso y hasta se convirtió en un personaje querido fuera del reality show.

Sobre ello, una usuaria llamada @tessiemoli en TikTok mencionó que durante el 24/7 se habló de la ausencia del mayoral. “...Hace un momento pregunta Mori a la señorita Paulina que les enseñó a lo del huerto que si vendría el tío Pepe y contestó que no cree y Mayagoitia contestó sigue en terapia no lo supera y se ríen. Sergio y Omahi haciendo burla de que el tío Pepe ya no se presentó”, escribió.

Hasta el momento, se desconoce si el Tío Pepe va a dejar La Granja VIP, aunque en un reciente video agradeció por el cariño que ha recibido por el proyecto, sin mencionar la polémica por los insultos de Jawy a su persona.