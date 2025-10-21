¡Se te borró la sonrisa! Jawy Méndez responde por insultar al Tío Pepe: ‘Fue un juego’ | VIDEO

Jawy Méndez reacciona al enterarse que lo funan por insultar al tío Pepe

Jawy Méndez creía que iba a hacer de las suyas como en otros realities, rompiendo las reglas e insultando a la gente a sus espaldas, pero La Granja VIP le demostró que no, que aquí se hace lo que el público pide.

Los fans del programa empezaron a saturar las redes sociales pidiendo que a Jawy Méndez lo exhibieran en la gala insultando al Mayoral tío Pepe en el que dice lo siguiente: “Le hubiéramos dicho que dejara grabado algo, no al pend del tío Pepe”.

Así reaccionó Jawy Méndez al enterarse que lo están funando por insultar al tío Pepe

Adal Ramones se fue sin filtros y después de haberle dicho su castigo a Jawy Méndez por romper las reglas de peón y dormirse en las camas de la casa, el conductor de La Granja VIP le dijo que le tenía que mostrar un video que no necesitaba contexto.

TE RECOMENDAMOS: Se pusieron estrictos Este es el castigo de Jawy Méndez por faltar a las reglas en La Granja VIP

En este momento Jawy Méndez supo que no es ningún protegido en tv azteca y que el público lo está viendo todo 🤧 qué verguenza #LaGranjaVIP pic.twitter.com/Ccmq5h2RXJ — nacho con O (@NachoConO) October 22, 2025

Cuando Jawy empezó a ver el video en el que insultó al tío Pepe, se le borró la sonrisa, empezó a agarrarse la cara como si dijera: ‘Ya la regué’.

Pese a que se veía desencajado, Jawy Méndez aseguró que nunca volvería a pasar que insultara al Mayoral. Adal le comentó al granjero que si no se sentía mal por hacer lo que hizo o si en su familia no tenía personas mayores.

Jawy dijo que sí que se sentía mal y que seguramente afuera lo estaban viendo muy mal por sus acciones debido al castigo que recibió previamente.

Adal Ramones señaló de cómplices a los que estaban en la mesa cuando Jawy insultó al mayoral porque varios se rieron del comentario del participante.

Eleazar Gómez dijo que le ofrecía disculpas al tío Pepe, sin embargo, Jawy nunca se disculpó solo dijo que no lo volvería a hacer, pero nunca le ofreció una disculpa al mayoral de la granja.