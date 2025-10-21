Jawy insulta al Tío Pepe de La Granja VIP y exigen que sea nominado: ‘El pend***’ | VIDEO

Jawy Méndez, participante de La Granja VIP, se está ganando cada vez más el desprecio del público por sus actitudes dentro del reality, primero rompió las reglas sin temor a represalias y ahora insultó al Mayoral, Tío Pepe, quien es la figura de autoridad en el programa.

Desde que el ex de Manelyk González fue elegido como peón en el programa se mostró descontento y ha hecho todo lo posible por dejar en claro que no le gustó su nuevo rol y que hará todo con tal de desafiar al sistema.

Jawy Méndez insulta al Tío Pepe

Durante la transmisión del 24/7 de La Granja VIP los granjeros estaban hablando sobre la salida de Carolina Ross y varios comentaron que la extrañan mucho y sobre todo extrañan que ella les cantaba muy bonito.

A lo que varios coincidieron sobre esta afirmación, pero Jawy salió con su comentario diciendo que ojalá que Carolina hubiera dejado algo grabado en referencia a las canciones que les cantaba.

“Le hubiéramos dicho que dejara grabado algo, no al pend del tío Pepe”, fueron los comentarios que señaló el exAcapulco Shore.

Exigimos sanción x las faltas al reglamento y así mismo la falta de Respeto al dirigirse hacia TÍO PEPE quien en este reality no a hecho más q tratar a los participantes con amor y cariño.

JAWY Nominación directa #LaGranjaVIP @reygruperomx @AdalRamones @lagranjavipmx pic.twitter.com/e9VKXyokRB — Liz (@Liz369458720682) October 21, 2025

Fans piden nominación directa de Jawy Méndez

Los fans de La Granja VIP están indignados por los comentarios de Jawy, aseguran que fue una gran falta de respeto para el tío Pepe, porque es una persona mayor y sobre todo porque es la figura de autoridad y es el Mayoral de la granja, quien los pone a trabajar todos los días.

“Exigimos nominación directa sin derecho a salvación para Jawy, con el tío Pepe no”, “Reprobable”, “Por el bien de Jawy deberían sacarlo ya”, “Que respeten al Tío Pepe que solo está allí para aportar su conocimiento, ahora sí ya me enojé”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en las redes.

Rey Grupero, crítico de La Granja VIP, fue el primero en saltar en contra de las acciones que ha tenido Jawy, pese a que son compañeros de trabajo en Venga la Alegría.

¿Cuál es el castigo que va a recibir Jawy Méndez?

Jawy Méndez será castigado hoy en La Granja VIP, los fans exigen que su castigo por insultar al Tío Pepe y por romper las reglas de los peones sea nominación directa sin derecho a salvación.

Esta noche se sabrá el castigo y quién es el otro granjero que va a dormir en el cuarto VIP con el capataz Sergio Mayer Mori, todo esperan que sea Doroteo, para que Mayer le de el patatús.