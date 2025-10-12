La Granja VIP: ¿Quiénes son todos los participantes?

La Granja VIP es el nuevo reality show en el que los famosos se van a encerrar en un granja para vivir la vida del campo y mostrarlo a los fans en la televisión y en las redes sociales, las celebridades se enfrentarán a situaciones en las que nunca han estado en el trabajo rudo.

El programa es la nueva apuesta de TV Azteca para competir con los otros realities shows de famosos que se exponen 24/7 a dinámicas distintas a su vida cotidiana.

En este formato los famosos van a entrar a trabajar en una granja, en la que tienen que seguir la dinámica del campo y volverse expertos en la supervivencia.y convivencia lejos dela gran ciudad.

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP 2025?

En la primera temporada de La Granja VIP se convocó a participantes polémicos, otros más tranquilos y otros que quizá son más conocidos en el ámbito de redes sociales. Entre los personajes destacados están Alfredo Adame, Jawy Mendez, Carolina Ross, Alberto del Río, Manola Diez, Kim Shantal, entre otros. Algunos rumores habían dicho que estarían Itatí Cantoral y Niurka, pero hasta el momento no se ha confirmado, a menos que en la gala del arranque entre algún famoso más de sorpresa.

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kike Mayagoitia

Manola Diez

Carolina Ross

Alberto del Río

Omahi

Lis Vega

Kim Shantal

Sandra Itzel

César Doroteo

Ya son 11 los granjeros revelados y las botas junto a los sombreros ya están listos para ellos en #LaGranjaVIP. ¿Qué team eres? 🤠🙌🔥



🌾 Nos vemos este domingo a las 8:00 P.M. por #AztecaUNO.⁣

Transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa.⁣ pic.twitter.com/7FtmNzokaH — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 9, 2025

Ellos prometen crear gran polémica porque muchas de esas personalidades son muy fuertes como Jawy, Adame o Matona Diez, mientras que Kim Shantal también es una influencer polémica. Todos ellos ya han estado en programas de encierro en distintas temporadas, por lo que se espera que den buen contenido.

¿Cómo será la dinámica y formato de La Granja VIP?

El formato de La Granja VIP será que los domingos tendrán la gala, en la que estarán el conductor Adal Ramones les de informes y también pues se de a conocer el eliminado de la semana.

Los lunes los participantes elegirán al Capataz de la granja, es decir, el líder de la semana, y posteriormente, el martes los granjeros van a. Votar por las nominaciones para ver quién de los participantes saldrá eliminado el domingo.