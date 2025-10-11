Carolina Ross es una cantante mexicana que fue anunciada hace unos días como participante de La Granja VIP. Su participación en el reality show, la puso nuevamente los reflectores, mostrando no sólo su talento artístico, sino también su buen humor y su personalidad fresca que, sin duda, le dará un giro interesante al programa.

Aquí te contamos sobre su trayectoria como artista.

¿Quién es Carolina Ross de La Granja VIP?

Carolina Ross es una cantante mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa, que ha conquistado al público con su voz, carisma y versatilidad en el regional mexicano. Ahora, busca ganar el corazón de los espectadores de La Granja VIP.

La joven saltó a la fama tras su destacada participación en la segunda temporada del reality musical La Voz México en 2013, donde formó parte del equipo de Alejandra Guzmán y logró posicionarse entre las finalistas.

A partir de entonces, la carrera de Carolina Ross fue en ascenso, gracias a su disciplina, carisma y talento para interpretar todo tipo de canciones, especialmente las del género regional.

Carolina se ha hecho popular en plataformas digitales como YouTube, donde ya suma millones de reproducciones con sus interpretaciones de covers y temas originales. Además, en Instagram cuenta actualmente con 1,8 millones de seguidores, con quienes comparte adelantos sobre sus proyectos musicales y artísticos.

Su estilo es conocido por mezclar lo tradicional del regional mexicano con toques contemporáneos, lo que le ha permitido conectar con el público joven sin perder la esencia del género.

Entre sus canciones más destacadas se encuentran:

“Qué bonito es querer”.

“Si una vez” ( cover de Selena Quintanilla).

“Te mando flores”.

“Para no extrañarte tanto”.

“Apuré mi café”.

Además, hace unos días Carolina Ross lanzó el videoclip del tema “Malagradecido”, una colaboración con Los Horóscopos de Durango, que fue muy esperada por los fans de las artistas.

¿Qué es La Granja VIP?

La Granja VIP es un reality show que contará con 16 participantes. El programa se estrena este domingo 12 de octubre.

Durante 10 semanas, los habitantes tendrán que trabajar para sobrevivir cada siete días. Se podrá ver a través de Azteca Uno a partir del próximo domingo a las 20:00 horas; además, será transmitido también por Disney+ 24/7.

Adal Ramones y Kristal Silva serán los conductores de La Granja VIP. Además de Carolina Ross, otros participantes son Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Lis Vega, Alberto del Río y Manola Díez, entre otros.