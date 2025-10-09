Adal Ramones alaba que La Granja VIP no tenga comodidades

La Granja VIP, el formato que se ha producido en más de 50 países, llega a México y uno de los conductores es Adal Ramones, quien será testigo de lo que vivan los famosos que pasarán más de 10 semanas en una granja real, sin lujos ni comodidades. Promete ser un reality sin “baquetones” descansando.

“Esto no admite mano negra. Lo vas a ver a todas horas y sabrás quién trabaja y quién no. Es muy distinto a estar de baquetón en un camastro”, afirmó entre risas Adal Ramones en una reciente conferencia de prensa.

Para el presentador, La Granja VIP representa una renovación profesional y ética, porque será una experiencia totalmente distinta a lo que ha hecho.

El Tip: Serán 16 los participantes que entrarán a La Granja VIP este 12 de octubre. Durante 10 semanas tendrán que trabajar para sobrevivir cada siete días.

“Después de tantos años de conducir, necesitaba un proyecto que me exigiera al máximo, que me hiciera sentir vivo. Aquí no hay guion, no hay actuación; hay esfuerzo, sudor y verdad”, reconoció el también actor de No manches Frida y Una comedia macabra.

El conductor comparte que ha estado involucrado en los detalles de producción y convivencia: “Esto es un experimento humano. Ver a personalidades de mundos distintos compartir un mismo techo y sobrevivir con trabajo real, eso es oro puro para la televisión”.

Mientras La Granja VIP se prepara para sus primeras 10 semanas al aire, Ramones alterna ensayos con su gira teatral Enrollados, que reunirá al elenco original de Otro Rollo.

“Estamos cerrando fechas para 2026. Será una gira de reencuentro, un regalo para el público que creció con nosotros y para el que nos ha descubierto en redes”, compartió.

La Granja llegará a través de Azteca Uno a partir del próximo domingo a las 20:00 horas. Los televidentes verán a celebridades lejos de los reflectores, enfrentadas al trabajo, la disciplina y la convivencia diaria sin filtros.

El reality producido junto a Fremantle y transmitido también por Disney+ 24/7, marca una nueva etapa para la televisora del Ajusco.

“Estamos muy emocionados porque es un proyecto enorme, una superproducción que nos llena de orgullo”, comentó Adrián Ortega, director general de contenidos de TV Azteca.

“Es un formato probado en muchos países, pero adaptado con nuestro ADN: entretenimiento auténtico, en vivo y pensado para conectar con todo México”, agregó.

La emisión contará con Adal Ramones y Kristal Silva como conductores, además de un elenco que promete provocar alianzas, choques y risas: Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Lis Vega, Alberto del Río y Manola Díez, entre otros, quienes vivirán por más de 10 semanas en una granja real con todo lo que esto representa en cuanto a la adaptación.

“Es un universo nuevo, divertido, mágico; un reto donde cada detalle ha sido cuidado por más de 450 personas en producción”, afirmó Adrián Ortega.

El directivo subrayó que La Granja VIP representa una estrategia clave en la evolución de Azteca.

“Producimos más de dos mil 800 horas de reality al año, y este formato consolida nuestra posición. Queremos que el público vea que aquí no hay trampa ni simulación: es 24/7, lo que ocurra en pantalla es lo que sucede realmente. TV Azteca sigue creyendo en el entretenimiento en vivo, en la conexión con la gente y en historias que emocionen”.